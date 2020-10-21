神力女超人戰甲變身霸氣首飾　水晶手鐲秀女力

▲由蓋兒賈多特主演的電影《神力女超人1984》，因新冠肺炎延至年底聖誕節檔期上映。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

以色列女星蓋兒賈多特（Gal Gadot）主演的續集電影《神力女超人1984》，因新冠肺炎疫情未歇而5度延期，目前暫定12月25日聖誕節檔期上映，但與其合作的施華洛世奇（Swarovski），已迫不及待發布以神力女超人為靈感打造的新作，高級奢華商品線的ATELIER SWAROVSKI從她的戰甲獲得啟發，而施華洛世奇則融入她的標誌，讓粉絲一眼就能認出。

▲ATELIER SWAROVSKI WONDER WOMAN（左）項鍊24,900元，手鐲24,900元。

ATELIER SWAROVSKI X神力女超人系列包括耳環、項鍊、手鍊、戒指及胸針，羽翼造型的設計發想自她刀槍不入的升級版飛鷹黃金戰甲，藉由不同切割形狀與深淺色水晶，散發耀眼光彩；較易入門的施華洛世奇，則結合她的「Ｗ」字標誌，特別是密鑲水晶的網布手鐲最具氣勢，展現自信女力。

▲施華洛世奇FIT WONDER WOMAN手鐲（左）9,990元，流蘇耳環7,990元。

品牌與電影攜手總能成功創造話題，Pandora與盧卡斯影業攜手創作經典電影《星際大戰》系列首飾，共有10顆串飾、一條手鍊與一顆獨家珍藏版串飾，劇中角色如黑武士、莉亞公主、BB-8™、招牌片名Logo等全入設計，讓忠實影迷又有敗家理由了，品牌也特別強調全系列71%銀為永續循環所得，實踐永續環保使命。

▲Star WarsTM x Pandora 聯名系列，將經典角色串上手鍊。（圖／Pandora提供，以下同）



▲Pandora星際大戰「黑武士」造型串飾（左起）2,480元，「BB-8™」造型串飾2,880元，限量版3D Logo串飾2,880元。

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