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預算一萬起！CELINE「奶茶皮夾」BEST 5　隱藏版卡夾是許願款

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CELINE質感系 奶茶色皮件推薦

BEST 01：小牛皮小型三摺銀包，NT$19,500

▲（圖／LOOKin編輯攝）

擁有極致簡約風格的CELINE，看似簡單卻充滿細節巧思的特色，身受女子的喜愛，尤其是各類皮夾，更是大家換新錢包時的第一選擇，這款經典三折短夾，已經是CELINE人氣熱銷款，內建零錢包的設計，讓拿取物品時更方便，小巧的外觀能輕鬆放入小型包款中！

BEST 02：雙色小牛皮中型STRAP銀包，NT$24,000

▲（圖／LOOKin編輯攝） 

一眼就能認出的經典STRAP系列，較扁平的寬度能收納進偏窄的包款，輕巧又兼具收納性的設計，是深受大家喜愛的原因之一，加上撞色系皮帶扣開合設計，替短夾增添亮點，在包中能立刻找到，讓日常通勤不再匆忙慌亂！

BEST 03：小牛皮拉鍊卡片套，NT$12,000

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款隱藏版的卡夾，貼心配有拉鏈夾層可收納，可放置零錢或鈔票，所以有許多人會直接拿來當做皮夾使用唷！預算一萬就能入手的超划算價格，推薦給平時對於皮夾容量沒有太大要求，或是出門多以迷你包款為主的妳！

BEST 04：小牛皮COMPACT拉鍊銀包，NT$16,500

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

偏好拉鍊式短夾的妳絕對要鎖定這款！精緻小巧的夾層能應付平時的使用需求，將收納功能化繁為簡，打開就能對內容物一目瞭然！

BEST 05：雙色小牛皮ACCORDEON卡片套，NT$16,500

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

以風琴式開口為經典標致的卡夾系列，可以容納超多卡片，搭配開扣及摺檔式內格，極具伸縮性的設計，放入包款時能讓空間再釋放，除了無法放置零錢外，也可以偷偷拿來當皮夾使用唷！

CELINE 奶茶色中長夾推薦

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲小牛皮拉鍊長夾，NT$24,000元。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲小牛皮翻蓋長夾，NT$24,000元。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲小牛皮STRAP長夾，NT$26,500元。

更多皮夾推薦

▲（圖／LOOKin編輯攝）

2020許願系清單『經典短夾TOP 10』小資價入手、夢想精品皮夾！

延伸閱讀：

2020換錢包前必看！12星座命定『招財&桃花』幸運色皮夾、好運翻漲就靠它！

台女集體唯一指定！LV爆銷量『老花皮夾TOP 4』新錢包從這挑、全是夢幻經典款！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, CELINE, 短夾, 奶茶色
fashion.net

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