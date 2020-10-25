《庫洛魔法使》一番賞太唯美！毛絨絨小可玩偶、魔法陣小圓包不到300元

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp

《庫洛魔法使》是很多女孩的童年回憶，唯美風格的周邊商品總讓人無法抗拒，這次他們與日本Bandai合作推出一番賞系列，將歷代的魔杖、卡牌、小櫻的服裝…全做成商品，還有Q爆的小可玩偶和魔法陣小圓包，豪華獎品絕對讓你抽到剁手。

A賞是萌翻天的「小可玩偶」，全身毛絨絨的，配上翅膀可愛度破表，脖子上還掛了華麗的「夢之杖」吊飾，彷彿直接從卡通裡搬出來，有了它直接變身成小櫻本人。

B、C、D賞是歷代魔杖做成的吊飾，外包裝還做成卡牌盒造型，讓粉絲們好想收藏。B賞是第一代的鳥頭造型「封印之杖」，外圍有一圈櫻花圍繞；C賞是第二代的「星之杖」，魔杖中間是星星，外圈也有星星、緞帶圍繞；D賞是最新的「夢之杖」，中間的星星更耀眼，還多了翅膀元素。

E、F、G賞都是精緻的小吊飾，依序分成《庫洛牌篇》、《小櫻牌篇》、《透明牌篇》三大主題，吊飾圖案包含了歷代魔杖與魔法陣、特別的卡牌、小櫻的經典服裝造型、小可和斯比等眾多重要元素，每一款吊飾都能讓你回想起卡通情節。這些吊飾不只能單獨使用，還能把多個串在一起，掛在包包上超吸睛。

超難得到的「最終賞」非常豪華，是一款粉紅色的小圓包，上面印了金色的魔法陣圖案，拉鍊還加了「夢之杖」小吊飾，整體質感爆表，包包約18公分，本身容量超大、非常實用，拿來裝化妝品、收納雜物都行。這次的一番賞系列一抽980日圓（約台幣267元），10月31日會在日本登場。

喜歡《庫洛魔法使》系列商品的話，日本品牌ITS’DEMO也和他們合作推出周邊商品，這系列以小櫻、小狼一起的圖案為主，配上飄落的櫻花瓣好浪漫，商品包含收納包、票卡夾、文具、杯子等等，還推出專屬眼影盤，外包裝可愛之外，裡面的顏色也很適合秋冬，這系列已經在日本開賣了，想要快找代購吧！

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