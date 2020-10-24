櫃上超熱賣！Dior「珍珠系耳環」經典6選　入門最划算

Dior 經典珍珠耳環推薦

▲（圖／（左起）frasuper、walkinginmyheels、beuquigm、valentinamelpignano）



如同迪奧先生在他的《時尚小辭典》中所提到：「我欣賞戴耳環的女性，這種配飾可為整體造型添上迷人的點睛之筆。」可見在他心中耳環細節占了極重要的位置，品牌在耳飾系列中，也以女人優雅又具有力量的形象為靈感，打造出一件件美麗的珠寶作品，一戴上就彷彿充滿活力與自信！本次就要來推薦初次想要購入Dior耳環的妳，必需要搶先收藏的珍珠系列，採用經典珍珠、金屬字母等元素，不會隨著季節或風格轉變被淘汰，可說是最划算的投資！



Item 01：MY ABCDIOR TRIBALES 字母耳環，NT$8,500



部分圖片來源：donay_ti/beuquigm

Dior的Tribale系列，主打可單獨配戴也可雙邊配戴，這款MY ABCDIOR TRIBALES字母耳環，是以單個的方式做販售，也是櫃上超熱賣的入門款之一，可以選擇專屬於自己的英文字母，簡約又經典線條設計，完全不用擔心搭配的問題！

Item 02：DIOR TRIBALES耳環，NT$17,000

沿用了代表性CD字母標誌，並加入珍珠元素，以全新角度詮釋典雅風格，在原有的優雅氣息中加入了一點個性感，任何風格的造型都能駕馭，絕對是日常不可或缺的時尚配件！

Item 03：鍍金金屬配白色玻璃珍珠J'ADIO耳環，NT$17,000



以J'Adior字母為主要設計的耳環，也是品牌耳環系列中最受歡迎的款式，以閃亮鍍金金屬製成，並飾有白色玻璃珍珠，垂墜式的設計別具動感，在移動時也能感受到時尚又迷人的氣息！

Item 04：Dior Tribales 白色珍珠母貝與水晶耳飾，NT$24,000



Dior的經典珍珠耳環，以大小珍珠或礦石為主體打造，並且點綴寶石、水晶或仿舊金屬，帶有女人味的同時有展現低調的奢華的氛圍，一戴上就充滿存在感，但又不會過於誇張，內斂的時尚感才能歷久不衰。

Item 05：PETIT CD 耳環，NT$14,500



這款 Petit CD 耳環採用不對稱設計，耳環最顯眼的就是「CD」標誌了，其中一個掛著星形水晶飾物，而另一面則以一顆玻璃珍珠作點綴，可以分開混搭，也可成對配戴，實用度高加上親民的萬元價格，輕鬆享受搭配的樂趣！

Item 06：Dior Tribales 字樣耳飾，NT$22,500



以Dior經典珍珠耳環的原型為靈感主軸，並在珍珠加入了Dior吊飾，讓優雅的珍珠耳環增添新意，巧妙藏於耳垂後的珍珠及墜飾，各個角度都絕美零死角。

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