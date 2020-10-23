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星巴克「2020點單率最高」TOP 5　沒有買一送一也要喝

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時不時為生活增添小確幸的星巴克圈粉力一流，除了今年狂掀燕麥奶咖啡風潮，還有下半年的健康風尚蔬食計畫，每一檔新推出的飲品與餐點都讓人驚豔，星巴克儼然已跳脫一間咖啡店的規格，而是一種生活態度的展現，讓身為消費者的我們始終無法對星巴克生膩。這次整理出星巴克在2020一年當中，最為狂銷熱賣的5款餐飲品項，星粉一致推崇說好，若還沒試過太可惜！

TOP 5：香芋布蕾塔，NT$100

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

自母親節檔期開始推出的香芋布蕾塔，由綿密芋泥搭配蜜漬芋頭丁與布蕾餡層層堆疊，層次豐富，每一口皆能品嘗到細緻芋頭香氣，也是喜歡芋頭的人絕不能錯過的新選擇！塔狀的外型搭配傳統風味芋泥，有著中西合併的復古摩登感。自推出以來，成為進店顧客必點的糕點之一，搭配黑咖啡或是那堤能帶出細緻的布蕾奶香，更是推薦！

TOP 4：蔬食肉排三明治，NT$180

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

星巴克發起全新的星風格蔬食計畫，除上市可自然分解材質的商品外，也上市多款植物基餐食產品，希望能帶給顧客更多選擇。今年秋季推出的「蔬食肉排三明治」，將Beyond Meat®加入有咬感的菇類、花椰菜碎料等食材，手工捏製成肉排，夾在長型軟麵包中，還有新鮮牛番茄讓整體嘗起來更加清爽。搭配起司、洋菇片、拌炒過的洋蔥絲增添層次，抹上擬煙燻培根風味美乃滋，香氣誘人。此品項是植物基蔬食（含奶蛋）。

TOP 3：醇濃抹茶那堤，Tall／NT$135、Grande／NT$150、Venti／NT$165

▲（圖／LOOKin編輯攝）

 「醇濃抹茶那堤」使用品質優良的日本純抹茶，精緻研磨成無糖醇濃抹茶粉，加入新鮮牛奶與原味糖漿製成；甜度可以隨個人喜好調整甜度，若是選擇完全不添加糖，更能品嘗到抹茶的醇香與柔和平衡的風味，也十分推薦！星巴克咖啡大使Edgar推薦將牛奶免費換成豆奶，讓淡淡的豆香結合濃郁抹茶，喝起來更有韻味。

TOP 2：特選馥郁那堤，Tall／NT$145、Grande／NT$160、Venti／NT$175

▲（圖／LOOKin編輯攝）

使用了每個檔期不同的特選豆與多一份濃縮的製作而成的特選馥郁那堤，向來都是星粉們最懂喝的品項之一，喝起來比起一般那堤更來得醇郁濃厚，並且依據每檔不同的特選豆，便能喝到不同的咖啡風味！品牌咖啡大使Edgar推薦本季的哥倫比亞桑坦德咖啡豆，帶有核果與蘋果般的酸甜感，另外加價更換燕麥奶，更能凸顯可可核果般濃郁的質地唷！

TOP 1：南瓜風味巧克力那堤，Tall／NT$145、Grande／NT$160、Venti／NT$175

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

星巴克傳奇的秋季飲品「南瓜風味那堤」正式在台上市！以南瓜風味那堤為基礎，將經典摩卡咖啡添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，製成具有西方秋天滋味的飲料，雖然目前才剛上市，但是門市點單率十分驚人，除了因為加乘了萬聖節的節日氛圍，也因為其馥郁可口的南瓜X可可香氣深得星粉的心。

延伸閱讀：

不要只會點拿鐵！星巴克店員私推『客製化燕麥奶特調』TOP6，從此開口點單就知道妳內行！

店員裝杯裝到手軟！首揭手搖王者「珍煮丹必點飲品TOP5」，追加隱藏版常勝軍+1

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, Starbucks, 星巴克, 星冰樂
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