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寶格麗台灣限定精品口罩只送不賣　木村光希隔海收到羨煞網友

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▲▼ 木村光希寶格麗口罩 。（圖／翻設攝Koki IG）

▲木村光希戴上寶格麗與中衛合作的口罩，同時背上寶格麗包做足宣傳。（圖／翻攝koki IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周台灣各大名人IG，幾乎都被寶格麗（BVLGARI）與中衛合作推出的3款特殊色口罩洗版，連日劇天王木村拓哉的二女兒木村光希，都收到來自台灣的這份特別禮物，她今特別戴上花花口罩，感謝台灣團隊的貼心，去年曾來台出席品牌活動的她，也透露很想念台灣。

▲▼ 關穎 。（圖／公關照）

▲寶格麗VIP關穎，也收到品牌贈的特殊色口罩。（圖／翻攝kwanterri IG）

寶格麗與中衛攜手的特殊色口罩，一盒共有15片，分別有象徵品牌發源地陽光的番紅花橘、炫紫、以及年度主題圖騰的萬花筒印花3種樣式，大膽搶眼的色系希望能在防疫期間給予人們更多溫暖，此款台灣限定的精品級口罩，品牌低調不透露製作數量，據悉將全數送給品牌摯友而不對外販售。

▲▼ 寶格麗口罩 。（圖／公關照）

▲寶格麗果然是「彩寶之王」，連台灣限定口罩都很繽紛。（圖／品牌提供）

身為寶格麗VIP的關穎、孫芸芸，以及與品牌友好的林心如、名模王心恬等均收到品牌特製的精品級口罩；遠在日本的木村光希也收到這份禮物，覺得設計實在太可愛，直呼捨不得戴，看在網友眼裡，真是太羨慕了。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 中衛, 木村光希, 關穎, 口罩
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