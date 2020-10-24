想要愛情長跑　從交往一開始就該養成的4個小習慣：學會「放大想念」

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有哪個女孩不想要談一場能細水長流的愛情？要遇見對象本身已不容易，但是交往後才是最大的挑戰，想要讓彼此走到最後，不只是單方面要求對方不能變心，自己也要努力保持熱情才行，有些小習慣從感情一開始就該養成，以下就一起來看看，怎麼讓兩個人都能更離不開彼此。

＃時時提醒自己，不要把對方的好當做理所當然

有些人會被寵出「公主病」不是沒有原因，正是因為習慣了對方過多的付出，雖然很多人說，「情侶」就是自己可以做的事硬要對方幫忙做，但還是要分清楚哪些事情其實少了對方做也沒關係的，像是「接送」就是一個很好的例子，就算習慣了對方的接送，但這從來也都不是當男女朋友份內該做的事情，第一項就是最基本也是最多人做不到的。

＃放大想念

如果每天見面，在短暫分離後相見依然不要吝嗇給對方一個擁抱，那若是時隔多日不見，更要讓對方知道你有多想他，時不時在見面時帶個小禮物給對方，讓兩個人相聚的時光變得更開心。

＃捨得花時間

熱戀期時整天膩在一起，到處約會、有說不完的話是自然，但是交往多時，當自認兩人已進入「老夫老妻」模式時，有些人會越來越不珍惜兩人獨處的時間，懶得規劃約會行程或旅行，甚至連約會都嫌麻煩，大家都需要工作，懂得忙裡抽閒展現重視，感情才能延續，就算已經沒那麼多話聊了，兩個人光是待在一起也可以很甜蜜。

＃稱讚

不要只會在曖昧的時候說好話，自己最重視的人一句讚美可以帶來非常大的力量，即使是小小改變，只要看見對方的努力，就給予稱讚跟鼓勵，增加彼此的自信心才能一起越來越好，也養成自己看見對方優點的習慣，學會欣賞微小的細節。