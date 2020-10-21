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皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

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▲▼ 別白做工！洗澡後「5分鐘保養」超關鍵 。（圖／Unsplash、IG/melvita_jp）

▲洗澡後身體微濕塗抹乳液最能被吸收。（圖／Unsplash、翻攝自IG/melvita_jp，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

保養不能只顧好臉而已，手肘、膝蓋，大面積露出腿部肌膚才是決勝關鍵，許多女生常忽略這點，導致肌膚乾巴巴還起皮屑，完全大扣分。入秋之後，擁有一身好的發光的肌膚，絕對讓你更加分。

說到身體保養，不外乎就是清潔和勤抹乳液，乳液究竟怎麼塗才能發揮最大值，不想要白做工，以下個重點必須留意。

肌膚濕潤時擦上乳液

入秋後的身體乳液建議換成含更多油脂的乳霜，醫師建議挑選含有神經醯胺、膽固醇和脂肪酸的產品最好。選對了產品，更要懂得使用的最佳時機，最好的方式就是在洗澡後5分鐘身體微濕時使用，若是全乾再塗乳液，就失去了鎖住水分的最佳時機。

▲▼別白做工！洗澡後「5分鐘保養」超關鍵 。（圖／Unsplash）

▲過高的水溫會傷害皮脂膜。

洗澡水溫別超過30度

許多人喜歡洗熱水澡，要知道水溫越高，對肌膚傷害就越大，熱水容易帶走肌膚油脂，容易造成刺激和發炎，最理想的水溫是溫水，不要超過30度。

▲▼別白做工！洗澡後「5分鐘保養」超關鍵 。（圖／Unsplash）

▲秋冬可選擇滋潤度較高的沐浴產品。

沐浴用品也要換季

秋冬臉部保養換季，身體的沐浴用品也該跟著換季，建議選擇滋潤性強的清潔產品，若是泡澡可以搭配沐浴油使用，幫助減少肌膚脂質流失。

沖澡時間理想10分鐘

先前提過水溫不能太熱，皮膚科醫師也建議沖澡時間縮短最好，盡量別超過10分鐘，擦乾身體時記得用毛巾拍乾，不要用擦的，以免去除更多油脂。

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關鍵字：

身體保養, 乳液, 乳霜, 技巧, 秋冬
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