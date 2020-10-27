再怎麼減肥小腹總是大　搞懂自己「脂肪類型」找出發胖點才有效

▲搞懂身體脂肪類型減肥才能事半功倍。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

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無論怎麼節食，四肢變纖細了，小腹肉總是消不下來，或是上半身很纖細，下半部總是像水腫一樣的梨形身材，身體總是胖在同一個部位，有時並非你不努力，而是沒有找出小腹真正發胖的原因，了解自己的「脂肪類型」，對症下藥才不會一直做白工。

身體瘦卻只胖小腹

這種狀況有幾個習慣導致，像是不吃正餐卻無法抗拒零食，以為用正餐的「扣打」移去給零食用就OK，其實只會讓身體得不到該有的養分，而全被高熱量的零嘴給取代，或者是喜歡喝酒，要記得酒的熱量也是很高的，想小酌還是要控制份量，另外就是久坐的習慣，導致小腹一直跟著你。

腰部肥肉繞一圈

對於腰部上總是附著著一圈肥肉的類型，一直搖呼拉圈是沒有用的，主因在你的精神容易焦慮、緊張，對身體造成直接的影響，而且容易感受壓力的思考方式，總讓你覺得要透過大吃大喝，或是使用甜食來放鬆心情，一不小心就會吃過量，建議要從事放鬆或分散注意力的休閒活動來因應。

臀部到大腿、甚至小腿都很粗壯

很多女性都有這樣的問題，就是脂肪容易堆積在下半身，有可能是血液循環不良，建議要多喝水，不要長時間坐在位置上，多爬樓梯或出去散步，促進血液的循環，不要一昧地靠抽菸或喝咖啡來減肥，這種身材最有效的方式就是運動，多鼓勵自己動起來。