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「巨型史努比抱枕」愛睏臉萌翻！長達102公分的趴睡姿勢超療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自10x10.co.kr、charadinate.jp

韓國文具品牌10X10多次與《PEANUTS》漫畫合作，推出史努比系列商品，最近新出了一款「巨型史努比抱枕」馬上引起粉絲們暴動，這款抱枕造型做成一隻趴睡的史努比，愛睏的呆萌表情讓人瞬間融化，重點是它的尺寸長達102公分，不管抱著、壓著都超級療癒。

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

「巨型史努比抱枕」的四肢往後擺，呈現懶洋洋的趴睡姿勢，眼睛莫名的無神，好像快睡著，光看著它的呆萌臉就會心情愉悅。抱枕本身超軟Q，捏起來很紓壓，平時可以手腳纏繞著它睡覺，也能把它當枕頭或墊在腳下，坐著滑手機或用電腦時也能拿來墊著手，讓姿勢更舒服。

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

這款抱枕尺寸超巨，長度約102公分、高度27公分，根本超過半個人的身高，抱起來療癒程度也加倍。如果家裡沒地方放，其實還有小一點的尺寸，中型史努比抱枕模樣跟巨型的相同，長度約69.5公分、高度21公分，小小隻很適合當午睡枕頭。

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕49,900韓元（約台幣1,260元）、中型29,900韓元（約台幣755元）。

另外，在日本《PEANUTS》則是和服飾品牌one after another NICE CLAUP合作推出聯名系列，其中有幾款包包特別吸引人，第一款是毛絨絨的史努比收納包，做成狗狗臉造型搭配毛毛材質，有黑、白兩種顏色，另一款是有著史努比頭的帆布袋，普通的白色帆布袋加了毛毛史努比頭瞬間變Q，袋子分成搭配糊塗塌客、查理布朗吊飾兩種款式。

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比收納包售價2,750日圓（約台幣750元）。

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲巨型史努比抱枕。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比帆布袋售價4,290日圓（約台幣1,171元）。

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關鍵字：

史努比, 抱枕, 玩偶, 娃娃, 10x10, peanuts, snoopy
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