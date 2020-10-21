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象印開了咖啡快閃店　有文青套餐、扭蛋免費玩

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▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／象印提供）

▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／象印提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日本老牌家電品牌象印變時尚！近期在台推出與日本設計師「TENT」聯手打造的STAN.系列，不但有讓人耳目一新的高顏值，更結合自家家電設計強項，設計出多款實用的功能，剛推出就引發不少討論，現在更在台北東區與boven Cafe打造期間限定店，只要選對餐點，還能免費玩扭蛋。

許多人提到象印，就自然聯想到是「從小到大的好朋友」，電鍋、熱水瓶與保溫杯等商品便在腦中浮現，近期STAN.系列打出高顏值美型外觀，讓人眼睛一亮，沈穩黑色搭配木紋，滿滿日系文青風，擺在廚房絕對會越看越滿意。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

STAN.系列推出4大品項包括IH炊飯電子鍋、微電腦電動熱水瓶、雙重加熱咖啡機以及分離式鐵板燒烤組，多年品牌經營自然了解使用者需求，電鍋搭載「嬰兒離乳食」烹調功能，能為5至18個月的寶寶製作不同軟硬度的離乳食品；電動熱水瓶6分鐘快速沸騰還能定溫，內外在都兼具向30世代的年輕人揮手吸目光。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

還有更潮的是11／15前在東區，與boven Cafe打造期間限定店，每日提供限定聯名套餐，包括「飯糰三重奏」、「法式鹹派」與「午茶司康」，售價220元至280元不等，拍照打卡還能玩轉限量STAN.迷你扭蛋。

▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／象印提供）

▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／象印提供）

▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／象印提供）

▲▲象印Ｘboven Cafe快閃店。（圖／記者蔡惠如攝、象印提供）

扭蛋內容包括縮小版的STAN.系列家電，電飯鍋可打開，裡面內鍋還可拿起來，咖啡壺也能提起水壺，鐵板燒烤組則能掀起上蓋，越看越想將真品買回家。

近期另一居家產品、英國瓷器品牌Wedgwood，也與台北W Hotel紫艷酒吧推出新聯名，以「銀白聖誕」為主題，以同名系列商品開啟冬季雪白氛圍，在餐瓷上出現的銀色耶誕樹，讓用餐者感受濃濃氛圍，搭配特定餐食，彷彿在歐洲吃下午茶，其聯名合作即起至明年1／3止。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

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關鍵字：

象印, boven Cafe, 快閃, 限定店, STAN.
fashion.net

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