珊瑚粉「毛巾包」太萌！CHANEL海島風度假系列　一衣多穿超勸敗

▲香奈兒（CHANEL）在台展示 2021 CRUISE度假系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL） 於今（21日）在台展示 2021 CRUISE度假系列，本季靈感來自1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，一眼望去充滿夕陽落下的九重葛花粉紅色系，除了色彩鮮亮，輕盈也是一大重點，結合「輕旅行」的裝束構想，各種抹胸、雪紡外套層次豐盈卻不顯厚重，完美人們對於度假的所有幻想。

▲2021 CRUISE度假系列結合地中海沿岸元素，受到疫情影響，布料的選擇上有些許來自於前導系列。（圖／品牌提供）

香奈兒2021 CRUISE度假系列，藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 結合地中海沿岸元素，海邊的小島、尤加利樹的香氣、粉紅色的九重葛花海傳遞輕鬆愜意，也因為受到疫情影響，所以在布料的選擇上，有些許來自於前導系列，像是山茶花印花布料、軟呢外套驚喜與牛仔寬褲融合，每件獨一無二，反而讓整體更具全面性。

▲衣著輕易除了能輕鬆塞進行李箱，多功能實穿性質可轉換款型。（圖／品牌提供）

一眼望去，會發現本季將九重葛花粉紅色系發揮至極，宛如夕陽落下的粉色天空一般，注入皮革套裝、斜紋軟呢外套之上，特別的是，斜紋軟呢特意以不收邊工藝強調流動性，而內裡則可搭配亮片刺繡抹胸，不同材質內外呼應。為彰顯奢華樣貌，本季有許多透視感的精緻金屬光澤織料洋裝，隨著陽光灑落帶來不同視覺效果，搭配敞開的外套，可以綁帶呈現，也可加入腰間錬飾輔助腰身。

兼具「輕旅行」的樣貌，服飾實穿性提升，多數都能夠轉換款型，像是長裙被設計成上提穿著就成為一件無肩帶洋裝，雪紡材質的長版黑色外套白天穿著時罩於比基尼泳裝外，夜晚活動則內搭平口上衣與牛仔褲，如果直接單穿身上，就像一件睡袍，設計巧妙之處就在於，雖是休閒款式，輪廓卻能遊走於正式場合中。

▲珊瑚粉色系包款必收，亮片刺繡CHANEL 19包 NT$160,500；珊瑚粉絨毛菱格紋鏈帶包 NT$113,000 。（圖／品牌提供）

時尚迷最期待的配件部分，本季包款像是CHANEL 19 也化作九重葛花色，以流動般的液態亮片材質打造，閃亮之餘更為誘人，同時也有流蘇遍佈的款式，增添層次感；而「小廢包控」最愛的AirPods包，以菱格紋注入其中，兼具收納用途，也能成為項錬輔助造型，尺寸雖小卻不減吸睛程度，或是宛如毛巾材質一樣的珊瑚粉絨毛菱格紋鏈帶包，觸感療癒也滿足外出所需空間，鞋款則有人字皮穿鍊涼鞋以及編織平底拖鞋，洋溢濃厚度假風情。

▲珊瑚粉菱格紋調節式皮穿腰鏈小包 NT$39,700；白色皮革菱格紋皮穿鍊迷你耳機包 NT$31,100；白色皮革皮穿鍊涼鞋 NT$34,600；米色雙C LOGO辮繩穆勒鞋 NT$36,100，全新系列將於11月份於香奈兒專賣店上市 。（圖／品牌提供）

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