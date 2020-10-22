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「總有人將你的缺陷，當成可愛的禮物」　7個金句讓人茅塞頓開

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▲▼7個「正能量金句」必須收藏。（圖／翻攝自FB/tvndrama）

▲相信自己的選擇，眼前困難只是過程。（圖／翻攝自FB/tvndrama，以下同）

編輯 / Lily

當你累了，感到疲憊了，工作上面臨瓶頸、感情卡關，想不透的時候看看以下句子，退一步思考，一切就會豁然開朗，別被困難打倒，難過、沮喪都是過程，有時候幸福只是慢點來報到。

#今天的不開心到此為止，明天依舊光芒萬丈

請別被傷心無限蔓延，今天的不開心，或許是明日的養分，明天早上起床又是新的開始，相信自己可以克服一切。

▲▼7個「正能量金句」必須收藏。（圖／翻攝自FB/tvndrama）

#你一定一定要奔向更好的生活

女孩們千萬別將就，把自己停滯或是滿足於這個狀態，你必須勇於追求更好的，為了自己。

#你堅持的東西，總有一天會反過來擁抱你

有時候覺得離目標好遠好遠，但只要堅持下去，或許經過一番磨難，但撐下去就一定是你的。

▲▼7個「正能量金句」必須收藏。（圖／翻攝自FB/tvndrama）

#道路且長、未來可期，腳步慢一點也無妨

總有人抱怨為何離成功還有那麼一大截，如果外來是可期的，那麼多繞點路又何妨，累積自己的能量，必定有一天會走向終點。

#什麼都無法拋開，什麼都無法改變

這句話能完美印證在工作、感情上，守著舊的東西不丟覺得可惜，那麼你永遠不知道新的東西有多麼適合你，有時候想要改變，需要一點點勇氣。

▲▼7個「正能量金句」必須收藏。（圖／翻攝自FB/tvndrama）

#如果萬事起頭難，那請結尾一定要圓滿

活到一定的歲數，你會發現不只是萬事起頭難，其實中間難、結尾更難，但也是因為故事永遠未完待續，你永遠有機會改寫結局。

#總有人將你的缺陷，當成可愛的禮

一個人不愛你，你所做的一切都是多餘，當一個人愛你，你什麼都不用做，他便能把你的缺點當作可愛的禮物。請永遠不要對愛情失望，屬於你的幸福只是晚點來報到。

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關鍵字：

金句, 雞湯, 正能量
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