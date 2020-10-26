GAP「抱抱」系列療癒登場！H＆M夢幻童裝出自台灣插畫家之手

記者王則絲／台北報導

GAP今年秋天攜手香港藝術家Ken Lo推出了「抱抱」主題系列的療癒單品，其中的抱抱GAP LOGO以及抱抱熊熊的圖案可愛爆表，GAP X Ken Lo系列推出多款男女裝T恤、帽T，並全數採用碳素軟磨技法打造超親膚柔軟的觸感。另一快時尚品牌H&M則是於近日攜手台灣插畫家Whooli Chen推出了超可愛的環保童裝系列，讓家中的小寶貝不只要穿得漂亮，在快速成長的過程中也減少舊衣產生的浪費。

▲Gap X Ken Lo 碳素軟磨聯名帽T，NT＄1,499。（圖／品牌提供）



GAP延續今年秋冬新概念「Comfortable Together自在我們」，找來了香港知名設計師Ken Lo（本名：羅曉騰）一同合作，並從Ken Lo的個人作品《More Hugs》獲取靈感，創造出以「抱抱」為主題的聯名系列，希望大家能將擁抱更自在地運用於生活，並加入了冰淇淋、彩虹等童趣的元素和撞色，用療癒可愛的小設計溫暖大家的心。GAP X Ken Lo系列已於10月23日開賣，限定款訂製布章也同時登場。

▲Gap X Ken Lo 碳素軟磨聯名帽T，NT＄1,499、厚磅棉T-shirt，NT＄999。（圖／品牌提供）



H&M除了流行男、女裝之外，在童裝部分也十分重視，本次攜手台灣插畫家Whooli Chen推出一系列夢幻氛圍的童裝單品，利用鉛筆生動的筆觸與數位上色暈染描繪超現實的動物、花卉與大自然氛圍，推出包括帽T、運動服、女孩的裙裝等單品，H&M X Whooli Chen聯名系列則已於10月22日上市。

▲粉色洋裝，NT＄349、男童帽T，NT＄699。（圖／品牌提供）



H&M近年來不斷致力於開發環保材質，在本次的聯名當中是首次將Texloop™RCOT™材質運用在童裝上，是一種透過處理高價值棉花廢料再生而成的新型態纖維，像是長袖T恤單品便是由50％的Texloop™RCOT™再生棉所製作。現代的孩童們生長發育快速，如果沒有弟弟妹妹接手服裝，很快的就得汰舊換新一輪，浪費的衣物數量相當可觀，因此選擇環保材質童裝，是讓大家都能為減少環境負擔盡一份力的方法。

▲白色兔子上衣NT＄499、長袖帽T，NT＄599、狼熊印花上衣NT＄599。（圖／品牌提供）



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