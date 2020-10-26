盤點《艾蜜莉在巴黎》女主角最愛的「桃粉穿搭」　2300元也能get同款

記者王蓁蓁 / 綜合報導

一瞬間全世界都在關注的Netflix美劇影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)，由「現代版奧黛麗赫本」莉莉柯林斯（Lily Collins）主演，描述來自美國芝加哥的甜姐兒艾蜜莉，闖入巴黎時尚行銷公司工作的故事，不只劇情線、巴黎美景、文化差異引起熱烈討論，由《穿著PRADA的惡魔》、《慾望城市》造型師Patricia Field打造劇中造型，不斷換行頭的艾蜜莉穿搭更是讓時尚迷們看得超級過癮！

▲盤點《艾蜜莉在巴黎》女主角最愛的桃粉穿搭。（圖 / 翻攝Netflix）

「Wednesday, We wear pink.」（星期三，我們穿粉色）經典美國青春電影《辣妹過招》的台詞，在樂天派美國女孩艾蜜莉身上發揮得淋漓盡致，幾乎每場戲都能在她身上看見搶眼粉色系配件，從法國精品一線精品到近年興起的小眾品牌，快看ET FASHION 整理《艾蜜莉在巴黎》的粉色行頭，追劇也要get同款！

第一集就艾蜜莉直接以服裝「先聲奪人」，搶眼的無袖Kenzo桃紅洋裝帶出她甜美，且積極、樂觀正面的性格。

▲Kenzo 桃紅色洋裝，約NT$12,800元。（圖 / 翻攝Netflix）

劇中艾蜜莉幾乎不會有重複穿搭，除了這件Kenzo的桃紅色大衣，第一次出現以乾淨馬尾搭配率性褲裝 ; 第二次則是浪漫的波浪捲髮、同色系的迷你短裙，以及高跟鞋甜美亮相，上衣則穿巴黎輕奢侈品牌Sandro的粉黑格紋毛衣，展現風衣可鹽可甜的穿搭方式。



▲Kenzo 桃紅色大衣，約NT$28,500元 ; Sandro Paris 粉黑格紋毛衣，約NT$5600元 。（圖 / 翻攝Netflix）

熱愛大衣搭配的艾蜜莉除了精品品牌，也穿插了英國平價時尚品牌River Island 桃色拼接夾克，撞色的圖樣即便將扣子全扣也很有型，重點是價格約3500元超親民，秋冬想get一件搶眼外套的小資女們，完全可以衝一波了。



▲River Island桃色拼接風衣，約NT$3500元。（圖 / 翻攝Netflix）

時尚部落客Chiara Ferragni同名品牌最著名的，是你絕對不陌生的眨眼Logo，其實品牌還有許多不同設計，例如艾蜜莉穿的「放大版粉色千鳥格紋」套裝，再戴同色系的Dior老花貝雷帽，標準的tone on tone是她擅長的搭配。

▲Chiara Ferragni 粉色千鳥格紋套裝 ; Dior老花貝雷帽。（圖 / 翻攝Netflix）

艾蜜莉參加她在巴黎認識的第一個閨蜜，為她辦的派對，穿上主打粉色系，下定決心要認識新朋友，雖然最後算是失敗收場，但也順勢與帥哥鄰居主廚調到情。

▲Lacoste粉色飛行夾克，約NT$23,900元。（圖 / 翻攝品牌官網、Netflix）

相比巴黎女人一件牛仔褲加白色襯衫的極簡時髦，艾蜜莉的高顯色、疊搭造型，引發網友爭議：「不巴黎！」卻也反映她美國女孩的開朗活潑，從格紋短褲搭粉色香奈兒腰包、綠色皮外套戴嫩粉色絲巾，以及全身絨毛的tone on tone配色，令人眼花撩亂的超華麗穿搭，艾蜜莉都能靠甜美顏值完美消化！



▲CHANEL 19 粉色腰包，NT$119,300元。（圖 / 翻攝Netflix）

▲CHANEL粉色絲巾，約NT$6,300元。（圖 / 翻攝Netflix）



▲Kate Spade粉色絨毛包，約NT$7400元。（圖 / 翻攝Netflix）

▲Fendi連襪高跟短靴，約NT$27,318元。（圖 / 翻攝品牌官網、Netflix）

▲Marc Jacobs 桃紅色Jelly相機包，NT$18,900元。（圖 / 翻攝Netflix）

▲Kangol桃紅色漁夫帽NT$2,380元。（圖 / 翻攝Netflix）

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