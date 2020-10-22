法比歐每天在健身房待2小時！多種訓練才有超精實大肌肉

▲法比歐對於肌膚保養走簡單風格。（圖／法比歐臉書）



記者李薇／綜合報導

藝人法比歐擁有帥氣的臉龐，加上精壯的身材，擁有大批粉絲追隨，最近他出席醫美記者會，也分享自己對於肌膚保養的方式，每天早上洗完臉之後，都會使用化妝水幫助肌膚補充水份，定期也會做深層的清潔，像是黑鑽水飛梭去角質保養，加強肌膚的潔淨度。

▲法比歐非常重視健身活動。（圖／法比歐臉書）



擁有精實身材的法比歐，也分享好身材的秘訣，他表示，自己每天都會上健身房，每次待都是一個半到兩個小時，「我覺得去健身可以多一些變化，不要單一只做一種運動，像是重訓、TRX，也可以體驗其他的瑜伽或是其他的運動。」

這次出席黑鑽水飛梭的活動，法比歐也分享體驗心得，他表示，這是一個很適合懶人保養的深層淨膚療程，特別推薦給不愛保養的男生。因為不想每天擦太多瓶瓶罐罐在臉上，往往忽略了皮膚清潔的重要性，而黑鑽水飛梭就可以達到深層清潔的效果。

▲歐舒丹的護膚療程。（圖／品牌提供）



提到肌膚的呵護，petit Spa L’OCCITANE也秉持尊重大自然的理念，以純手感按摩手法為主，以不凋花「金黃蠟菊」打造的頂級臉部護理療程，全新蠟菊賦活系列運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」完整保留蠟菊核心精華，提煉出「蠟菊超效醇萃」並結合蠟菊極萃複方，深度滋養修護、緊緻活化肌膚，有效提升肌膚外在防禦力及內在修護力。

▲歐舒丹護膚間走法式的舒適風格。（圖／品牌提供）



運用結合瑞典式、峇里島式、夏威夷式、印地安式按摩及中國穴點指壓等30種不同輪廓按摩，提升臉部及眼周的循環，搭配30種不同深度肌肉按摩的輪廓按摩可提拉緊緻臉部輪廓線條，結合淋巴代謝按摩，針對前胸及肩頸以瑞典式雙掌交替推、滑加強，促進身體自然循環代謝，改善活絡氣色。