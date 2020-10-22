fb ig video ETtoday search mobile

法比歐每天在健身房待2小時！多種訓練才有超精實大肌肉

>

▲法比歐,保養,黑鑽水飛梭,保養,護膚。（圖／法比歐臉書、品牌提供） 

▲法比歐對於肌膚保養走簡單風格。（圖／法比歐臉書）

記者李薇／綜合報導

藝人法比歐擁有帥氣的臉龐，加上精壯的身材，擁有大批粉絲追隨，最近他出席醫美記者會，也分享自己對於肌膚保養的方式，每天早上洗完臉之後，都會使用化妝水幫助肌膚補充水份，定期也會做深層的清潔，像是黑鑽水飛梭去角質保養，加強肌膚的潔淨度。

▲法比歐,保養,黑鑽水飛梭,保養,護膚。（圖／法比歐臉書、品牌提供）

▲法比歐非常重視健身活動。（圖／法比歐臉書）

擁有精實身材的法比歐，也分享好身材的秘訣，他表示，自己每天都會上健身房，每次待都是一個半到兩個小時，「我覺得去健身可以多一些變化，不要單一只做一種運動，像是重訓、TRX，也可以體驗其他的瑜伽或是其他的運動。」

  這次出席黑鑽水飛梭的活動，法比歐也分享體驗心得，他表示，這是一個很適合懶人保養的深層淨膚療程，特別推薦給不愛保養的男生。因為不想每天擦太多瓶瓶罐罐在臉上，往往忽略了皮膚清潔的重要性，而黑鑽水飛梭就可以達到深層清潔的效果。

▲法比歐,保養,黑鑽水飛梭,保養,護膚。（圖／法比歐臉書、品牌提供） 

▲歐舒丹的護膚療程。（圖／品牌提供）

提到肌膚的呵護，petit Spa L’OCCITANE也秉持尊重大自然的理念，以純手感按摩手法為主，以不凋花「金黃蠟菊」打造的頂級臉部護理療程，全新蠟菊賦活系列運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」完整保留蠟菊核心精華，提煉出「蠟菊超效醇萃」並結合蠟菊極萃複方，深度滋養修護、緊緻活化肌膚，有效提升肌膚外在防禦力及內在修護力。

▲法比歐,保養,黑鑽水飛梭,保養,護膚。（圖／法比歐臉書、品牌提供） 

▲歐舒丹護膚間走法式的舒適風格。（圖／品牌提供）

運用結合瑞典式、峇里島式、夏威夷式、印地安式按摩及中國穴點指壓等30種不同輪廓按摩，提升臉部及眼周的循環，搭配30種不同深度肌肉按摩的輪廓按摩可提拉緊緻臉部輪廓線條，結合淋巴代謝按摩，針對前胸及肩頸以瑞典式雙掌交替推、滑加強，促進身體自然循環代謝，改善活絡氣色。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

法比歐, 保養, 黑鑽水飛梭, 保養, 護膚
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發

GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

新光三越信義今天開戰！全台百貨週年慶「最省優惠整理」血拼前必看 因《艾蜜莉在巴黎》再次走紅的「袋鼠帽」　沒擁有一頂就落伍了 BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿 「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？ 生日爽收柏金包、3000萬勞斯萊斯！Cardi b曬整面愛馬仕牆　網：窮限制了想像 難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛 居家香氛也要換季！薰香蠟燭、木屑包8款小物　讓你感受滿滿秋意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面