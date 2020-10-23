絕美「奶油鍋」1980元➔888元！煎煮炒炸都可以　小資女租屋有它就夠

記者李薇／綜合報導

天氣逐漸變冷，就想來點鍋類料理，如果一個人租屋在外，不方便開明火，這時一個多功能的鍋具就相當重要，「Her和她」推出聲寶3公升日式多功能料理鍋，不但煎煮炒炸全部辦到，簡約的外型更讓人一眼愛上，尤其可愛的奶油白色、草莓粉色鍋身，搭配木質旋鈕、鍋柄，下廚感覺好優雅，心情更好。

▲冬天就是想要鍋物跟喝湯。（圖／unsplash）



聲寶日式多功能料理鍋插電就可以使用，可以加入水輕鬆煮湯、燉煮蔬菜湯料理，還可以跟朋友一起煮火鍋，超級方便又實用，當然煮個泡麵或是桂圓紅棗茶也不是問題，輕輕鬆鬆就可以暖胃。

▲聲寶日式多功能料理鍋，輕鬆搞定各種烹調方式。聲寶三公升日式多功能料理鍋，原價1980元、特價888元，輸入折扣碼「hersp50」再折50元，點我購買。



不只是湯類料理，不沾鍋的塗層設計加上最大火力1000W，可以用來油炸食物，薯條、雞塊隨時解饞，或輕鬆當作煎鍋使用，拿來煎蛋餅或是煎蔥油餅都可以，想展現廚藝炒幾個菜，也完全沒問題，一鍋就可以製作出非常多種的料理，方便好用。

▲連煎蛋、炸物都可以輕鬆做。（圖／unsplash）



在使用上，兩段式的火力，連不會煮飯的人都可以簡單操作，另外還有防乾燒裝置，具備啟動指示燈，會熄滅亮燈，以示提醒；最後搭配透明玻璃蓋煮跟分離式電源，可以方便清洗以及收納，煮飯也能夠快速顧火爐，絕對是小資女孩最佳選擇。

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「Her和她」推出聲寶三公升日式多功能料理鍋，原價1980元、特價888元，輸入折扣碼「hersp50」還可以再折50元！也就是835元就可以在家快速料理，或揪好友相聚煮火鍋，住外面再也不用每天外食吃到膩。