有一個就要小心！恐怖情人的4大徵兆　「我是為你好」藏情緒勒索

▲恐怖情人4大徵兆，遇過其中一個就要小心了 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）



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「恐怖情人」絕對是感情中的一大噩夢，不論是言語上或是精神上的暴力，交往前沒發現異狀，交往後才慢慢浮出水面，不過卻也受到了不可避免的傷害，其實針對這類戀人，有一些跡象能夠預防，一起看看以下幾個徵兆，是否曾經發生在你身上？

1.我是為你好

習慣以這句話為開頭，其實並不是真的為你好，而是變向的「言語綁架」，認為只要丟了這句話，就有必要按照他的方向走，有著強大的控制慾之外，不僅缺少了雙方溝通的環節，也讓人無意間產生巨大壓力，對兩人的關係沒有任何好處，所以聽到這句話的同時，還是靜下心思考，究竟怎麼做才是真正對自己好。

2.價值觀強烈偏差

在兩人相處的過程中，就可以發現對方的價值觀與自己是否合適，雖然沒有天生適合的靈魂，但是若差異太大，也並非好事，尤其是與世俗的標準越走越遠的時候，喜歡站在制高點上去評判他人，又或是以言語諷刺、冷暴力相處，無非就是恐怖情人的前奏。

3.不輕易低頭認錯

通常不輕易低頭的人，固執的天性不是一般人能改變的，若是遇到這類人，還以為自己能用感情慢慢感化他，簡直是對牛彈琴，他們只會用自己的理念去看待事情，從不考慮他人的立場，萬一遇到了分歧，就是兩人發生爭執的開端。

4.對分手相當敏感

許多恐怖情人的共同特點就是對分手相當敏感，因為分手對於他們而言，就像是自己人生當中的一場挫敗，而強烈的自尊心絕對不允許自己出現失敗，所以一旦被提分手，就會強烈反彈，其實不是還愛著對方，只是自己沒辦法接受現實，也沒有重新開始的勇氣。

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