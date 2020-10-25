fb ig video ETtoday search mobile

有一個就要小心！恐怖情人的4大徵兆　「我是為你好」藏情緒勒索

>

▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

▲恐怖情人4大徵兆，遇過其中一個就要小心了 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

「恐怖情人」絕對是感情中的一大噩夢，不論是言語上或是精神上的暴力，交往前沒發現異狀，交往後才慢慢浮出水面，不過卻也受到了不可避免的傷害，其實針對這類戀人，有一些跡象能夠預防，一起看看以下幾個徵兆，是否曾經發生在你身上？

1.我是為你好

習慣以這句話為開頭，其實並不是真的為你好，而是變向的「言語綁架」，認為只要丟了這句話，就有必要按照他的方向走，有著強大的控制慾之外，不僅缺少了雙方溝通的環節，也讓人無意間產生巨大壓力，對兩人的關係沒有任何好處，所以聽到這句話的同時，還是靜下心思考，究竟怎麼做才是真正對自己好。

▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2.價值觀強烈偏差

在兩人相處的過程中，就可以發現對方的價值觀與自己是否合適，雖然沒有天生適合的靈魂，但是若差異太大，也並非好事，尤其是與世俗的標準越走越遠的時候，喜歡站在制高點上去評判他人，又或是以言語諷刺、冷暴力相處，無非就是恐怖情人的前奏。

3.不輕易低頭認錯

通常不輕易低頭的人，固執的天性不是一般人能改變的，若是遇到這類人，還以為自己能用感情慢慢感化他，簡直是對牛彈琴，他們只會用自己的理念去看待事情，從不考慮他人的立場，萬一遇到了分歧，就是兩人發生爭執的開端。

▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

4.對分手相當敏感

許多恐怖情人的共同特點就是對分手相當敏感，因為分手對於他們而言，就像是自己人生當中的一場挫敗，而強烈的自尊心絕對不允許自己出現失敗，所以一旦被提分手，就會強烈反彈，其實不是還愛著對方，只是自己沒辦法接受現實，也沒有重新開始的勇氣。

►難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛

►柯佳嬿6大正能量金句：逝去的戀情就像落枕一樣，回頭會痛

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

愛情, 戀人, 恐怖, 情人, 恐怖情人, 戀愛
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」

諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤 把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選 餓好幾天「吃一餐就胖回來」　4種基本概念讓你減肥不白費 「玫瑰金霜」VIP早搶翻！下殺4.3折才499元　抹完肌膚都亮了 星巴克「2020點單率最高」TOP 5　沒有買一送一也要喝 單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭 想要愛情長跑　從交往一開始就該養成的4個小習慣：學會「放大想念」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面