懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定

▲燕麥不僅是很好的瘦身減脂食材，也是超方便的健康早餐好選擇。

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@吴吉吉Jas

有在關注國外超模飲食或女星減肥餐的人，應該都對燕麥不陌生，燕麥不僅有可溶性和不可溶性纖維，還富含蛋白質、維生素和鈣、鐵、鋅等礦物質，營養豐富，低熱量低GI又能帶來飽足感，是很好的瘦身減脂食材。

此外，燕麥更是一種快速簡單又健康的早餐好選擇，前一天將燕麥加牛奶冰到冰箱，隔天早上就能直接拿來吃，還能隨意加上自己喜歡的配料，1分鐘內搞定，還有高顏值，隨手拍都是網美照，超適合懶人或生活忙碌的人。快把以下5種燕麥早餐做法學起來，每天多睡10分鐘。

1.基本版隔夜燕麥



準備食材：傳統燕麥片2杯，牛奶或植物奶2～3杯。

取一個大碗，將燕麥和牛奶倒入碗中攪拌均勻，蓋上蓋子冷藏至少8小時或過一晚。隔天早上就能直接挖取適量放入杯中食用，另外，牛奶的量可依個人喜歡的口感做調整。

2.熱帶水果燕麥



準備食材：希臘優格1/2杯，奇異果切丁1/4杯，鳳梨切丁1/4杯，草莓切丁1/4杯，烤椰絲1/4杯。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，在裝好的燕麥上放上希臘優格、切成塊狀的奇異果、鳳梨和草莓，最後撒上烤椰絲。

3.巧克力莓果燕麥



準備食材：黑莓1/4杯，草莓切丁1/4杯，覆盆子1/4杯，巧克力粉4茶匙，水滴巧克力豆2茶匙，切碎的山核桃4茶匙。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，將黑莓、草莓、覆盆子放入杯中，最後撒上巧克力豆、山核桃碎片和巧克力粉。

4.藍莓杏仁燕麥



準備食材：杏仁醬1/4杯，香蕉切片1杯，藍莓1/2杯，杏仁片4茶匙，杏仁萃取液1茶匙，奇亞籽2茶匙，肉桂粉、蜂蜜適量備用。

在準備隔夜燕麥時就先將奇亞籽和杏仁萃取液，與燕麥、牛奶一同添加進碗中，冷藏一晚後，將隔夜燕麥均勻分裝入杯中，再放上杏仁醬、香蕉、藍莓和杏仁片，最後依個人口味可撒上肉桂粉和少許蜂蜜。

5.花生草莓醬燕麥



準備食材：草莓醬1/4杯，花生醬1/4杯，烤花生粒4茶匙，草莓切丁少許。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，在裝好的燕麥上放上草莓醬和花生醬，再放入適量草莓丁和花生粒。草莓丁可依個人喜好選擇加或不加。

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