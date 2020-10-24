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雅頓「綠茶乳霜」默默賣翻！兩罐3400元➔888元　橘色小顆粒竟是「蜂蜜」

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記者李薇／綜合報導

伊麗莎白雅頓旗下除了8小時潤澤霜、護唇膏是美妝界傳說神物之外，其實有一款「綠茶沐湯蜜滴舒體霜」默默賣超好，有人連續用了6瓶沒換過，白色的乳霜推開之後擁有絲滑的質地跟滋潤度，裡面還添加蜂蜜顆粒，加強保濕潤澤，絕對是乾性肌膚冬季必備。

▲伊麗莎白雅頓,雅頓,保養,乳霜,Her和她。（圖／IG） 

▲綠茶沐湯蜜滴舒體霜受到很多人喜愛。（圖／lijepahr IG、elizabetharden IG）

資深粉絲都推薦的綠茶沐湯蜜滴舒體霜，很多人一致認為它是冬天乾燥肌膚唯一解，因為白色的乳霜質，一抹就可以輕鬆推開，感受到肌膚滿滿的潤澤度，卻不會過於黏膩，使用起來相當輕盈。

 ▲Her 雅頓綠茶乳霜。（圖／Her）

▲雅頓綠茶沐湯蜜滴舒體霜是默默賣翻的隱藏版好物，400mlX2罐，原價3400元、特價888元。點我購買。

很多人好奇乳霜內的橘色小點點到底是什麼？答案就是添加的蜂蜜成分，可以更加滋潤肌膚，並且同時達到抗老化的作用，幫助肌膚保濕一整晚，塗在腳後跟等容易乾裂的部位也很適合，睡前使用，隔天起床會發現肌膚完全被呵護，不再乾燥龜裂。

此外，綠茶沐湯蜜滴舒體霜的迷人香氣也是被網友大推的原因之一，和雅頓旗下非常受到歡迎的綠茶香水一樣，擁有清甜的綠茶香味，混合檸檬、柑橘、佛手柑、薄荷等，散發出非常清新、爽朗的氣味，抹上身，自然散發優雅清新香氣。

▲Her 雅頓綠茶乳霜。（圖／Her）

▲雅頓綠茶沐湯蜜滴舒體霜，400mlX2罐，原價3400元、特價888元。點我購買。

「Her和她」推出全新綠茶沐湯蜜滴舒體霜，400mlX2，原價3400元、特價888元，平均一罐只要444元，不到500元就可以入手專櫃身體乳霜，超級划算又實惠，加入會員還可以領購物金、滿額享有免運優惠。

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伊麗莎白雅頓, 雅頓, 保養, 乳霜, Her和她, Her
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