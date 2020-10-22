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泫雅穿「鬼褲襪」照樣美出天際！配馬汀靴看起來腿超長

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記者李薇／綜合報導

秋冬來了又是褲襪的季節，很多人因為穿搭配色的關係，大部分都會選擇黑色的褲襪做為搭配，不過卻少了一點新意，快來學學泫雅的白色褲襪穿搭，搭配靴子跟毛衣都超好看，而且非常特別又有個性感。

▲褲襪,襪子,泫雅,日韓穿搭,日韓時尚,。（圖／hyunah_aa IG）

▲泫雅穿看起來很像「鬼」顏色的褲襪照樣美出天際。（圖／hyunah_aa IG）

泫雅在最近分享的IG PO文中，就以一套紅色針織衫，長版的長度遮住屁股的位置，底下穿了灰白色的褲襪，搭配黑色的馬汀鞋，看起來雙腿修長又很直，身上斜背著格紋包包，看起來就像是年輕的學生穿搭，但又充滿時尚感。

 ▲褲襪,襪子,泫雅,日韓穿搭,日韓時尚,。（圖／hyunah_aa IG）

▲白色襪子也是她穿搭重點。（圖／hyunah_aa IG）

這件灰白色的褲襪在一般女生中，很多人都會懼怕這種顏色，因為穿起來不但會有擴張感，看起來雙腿超級顯胖，更有一種膚色髒髒的感覺，幸好泫雅雙腿夠細又夠白皙，穿起來才會有另類的和諧感，而且一點都不會顯肥。

▲褲襪,襪子,泫雅,日韓穿搭,日韓時尚,。（圖／hyunah_aa IG） 

▲花洋裝也可以搭襪子。（圖／hyunah_aa IG）

泫雅過去就很喜歡用襪子作為穿搭的重點，像是白色的菱格紋綠色長襪、全白長襪、藍色長襪等等，都是她經常拿來搭配的穿搭單品，每次配的單品也很不同，像是牛仔短褲、花朵洋裝等等，可見襪子也是時尚相當重要的一環。

 ▲褲襪,襪子,泫雅,日韓穿搭,日韓時尚,。（圖／hyunah_aa IG）

▲牛仔褲配藍襪也好看。（圖／hyunah_aa IG）

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關鍵字：

褲襪, 襪子, 泫雅, 日韓穿搭, 日韓時尚
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