fb ig video ETtoday search mobile

5.4萬元夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」　近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

少女們都渴望的夢幻逸品Hermes（愛馬仕），在今年跨界美妝圈，一推出唇彩就立馬吸引大批美妝控們搶買，超多熱門色號甚至直接缺貨。現在愛馬仕更狂，一口氣推出共24色的「奢華鋼琴黑金唇膏禮盒」，再以經典橘色禮物盒包裝，讓有選擇障礙的愛馬仕迷們可以一次收藏，全台限量440組、要價5.4萬元，想擁有？趕緊手刀衝啊！

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）
▲愛馬仕推出24色奢華鋼琴黑金唇膏禮盒，54,000元。（圖 / 翻攝IG@hermes、品牌提供）

長度將近1公尺的禮盒，讓網友們大呼「太瘋狂」，奢華黑白金撞色的唇膏排排放在盒內，有如優雅的鋼琴琴鍵般，在女孩們的嘴上譜出動人舞曲，愛馬仕更貼心在每一格標示了唇膏對應的色調名稱，以及霧面、亮面的效果，讓唇膏不只是彩妝，更是高級的藝術擺設。

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲黑白金撞色的唇膏排排放在盒內，有如鋼琴琴鍵般優雅。（圖 / 品牌提供）

愛馬仕「鋼琴24色唇彩禮盒」包含了14色緞面口紅、及10色啞光口紅，24色更是呼應愛馬仕在巴黎福寶大道歷史悠久的旗艦店地址「24 faubourg Saint- Honoré」。想摸摸實體的美妝迷們，可以前往最近開幕、位於新光三越A8全台首家的愛馬仕的香水彩妝快閃店，不只擁有最齊全的唇膏與香水，也不用擔心會有走進愛馬仕精品專賣店的壓力，盡情體驗試色選購，在即將來臨的聖誕節直接為自己入手一份夢幻大禮。

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲全台限量440組的愛馬仕「鋼琴24色唇彩禮盒」中的唇膏包裝十分精緻。（圖 / 翻攝品牌官網）


其他2020夢幻美妝禮物組合清單：

YSL限量聖誕性感豹動系列

YSL將品牌經典的狂野風格注入包裝，從口紅、氣墊粉餅、彩妝盤到香水包裝都換上性感的豹紋印花，也推出了可愛糖果外型的聖誕禮盒，搭配紅黑的豹紋亮片，時髦又吸睛，藏了今年新品「自由不羈淡香精」、明星產品「奢華緞面唇膏」、「奢華濃密睫毛膏」、「極效活萃澎潤能量露」，只要1000元初的超甜價格，小資女也可以衝一波。

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲（左）奢華緞面唇膏、（右）情挑誘光水唇膏，皆1,300元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲恆久完美打亮氣墊，1800元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲性感豹動彩妝盤，3,600元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲自由不羈淡香精性感豹動版，4,400元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲性感豹動聖誕糖果禮盒，1,350元。（圖 / 翻攝品牌官網）


Tom Ford 禁忌玫瑰系列

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲Tom Ford推出限量玫瑰禮盒，粉紅包裝令人少女心噴發。（圖 / 翻攝品牌天貓官網）

延續Tom Ford私人調香系列禁忌玫瑰的粉紅包裝，不只推出天貓雙11限定的粉色氣墊粉餅，也將禁忌玫瑰系列的明星產品集合，推出少女心爆棚的限量玫瑰禮盒。

▲5.4萬元超夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」 近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網、IG）

▲Tom Ford限量玫瑰禮盒，約NT$20,800元。（圖 / 翻攝品牌天貓官網）

不只包裝吸睛，禮盒內容也很精彩，包含Tom Ford私人調香系列禁忌玫瑰50ml、經典粉紅黑管＃01貪得無厭、＃69暗夜玫瑰、限量四色眼影盤＃BODY HEAT玫瑰紅霞，以及限定款粉色氣墊粉餅，超燒心的組合只限量100組，記得11/11死守電腦桌前搶購呀！

▶︎TAPATÍO墨西哥辣椒汁縮小變「唇彩」！聯名彩妝可愛爆炸　300元就能入手

▶︎香奈兒聖誕香氛換上超夢幻嫩粉色！髮香噴霧美到根本仙女用的
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

愛馬仕, Hermes, 美妝, 唇膏, 口紅
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

因《艾蜜莉在巴黎》再次走紅的「袋鼠帽」　沒擁有一頂就落伍了

因《艾蜜莉在巴黎》再次走紅的「袋鼠帽」　沒擁有一頂就落伍了

GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發 居家香氛也要換季！薰香蠟燭、木屑包8款小物　讓你感受滿滿秋意 難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛 新光三越信義今天開戰！全台百貨週年慶「最省優惠整理」血拼前必看 「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？ BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿 Angelababy穿夢幻美裙被封「高麗菜公主」　小露大腿根扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面