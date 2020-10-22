5.4萬元夢幻逸品「愛馬仕24色唇彩禮盒」　近1公尺橘色禮物盒 網：太瘋狂

記者王蓁蓁 / 台北報導

少女們都渴望的夢幻逸品Hermes（愛馬仕），在今年跨界美妝圈，一推出唇彩就立馬吸引大批美妝控們搶買，超多熱門色號甚至直接缺貨。現在愛馬仕更狂，一口氣推出共24色的「奢華鋼琴黑金唇膏禮盒」，再以經典橘色禮物盒包裝，讓有選擇障礙的愛馬仕迷們可以一次收藏，全台限量440組、要價5.4萬元，想擁有？趕緊手刀衝啊！



▲愛馬仕推出24色奢華鋼琴黑金唇膏禮盒，54,000元。（圖 / 翻攝IG@hermes、品牌提供）

長度將近1公尺的禮盒，讓網友們大呼「太瘋狂」，奢華黑白金撞色的唇膏排排放在盒內，有如優雅的鋼琴琴鍵般，在女孩們的嘴上譜出動人舞曲，愛馬仕更貼心在每一格標示了唇膏對應的色調名稱，以及霧面、亮面的效果，讓唇膏不只是彩妝，更是高級的藝術擺設。

▲黑白金撞色的唇膏排排放在盒內，有如鋼琴琴鍵般優雅。（圖 / 品牌提供）

愛馬仕「鋼琴24色唇彩禮盒」包含了14色緞面口紅、及10色啞光口紅，24色更是呼應愛馬仕在巴黎福寶大道歷史悠久的旗艦店地址「24 faubourg Saint- Honoré」。想摸摸實體的美妝迷們，可以前往最近開幕、位於新光三越A8全台首家的愛馬仕的香水彩妝快閃店，不只擁有最齊全的唇膏與香水，也不用擔心會有走進愛馬仕精品專賣店的壓力，盡情體驗試色選購，在即將來臨的聖誕節直接為自己入手一份夢幻大禮。

▲全台限量440組的愛馬仕「鋼琴24色唇彩禮盒」中的唇膏包裝十分精緻。（圖 / 翻攝品牌官網）



其他2020夢幻美妝禮物組合清單：

YSL限量聖誕性感豹動系列

YSL將品牌經典的狂野風格注入包裝，從口紅、氣墊粉餅、彩妝盤到香水包裝都換上性感的豹紋印花，也推出了可愛糖果外型的聖誕禮盒，搭配紅黑的豹紋亮片，時髦又吸睛，藏了今年新品「自由不羈淡香精」、明星產品「奢華緞面唇膏」、「奢華濃密睫毛膏」、「極效活萃澎潤能量露」，只要1000元初的超甜價格，小資女也可以衝一波。

▲（左）奢華緞面唇膏、（右）情挑誘光水唇膏，皆1,300元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲恆久完美打亮氣墊，1800元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲性感豹動彩妝盤，3,600元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲自由不羈淡香精性感豹動版，4,400元。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲性感豹動聖誕糖果禮盒，1,350元。（圖 / 翻攝品牌官網）



Tom Ford 禁忌玫瑰系列

▲Tom Ford推出限量玫瑰禮盒，粉紅包裝令人少女心噴發。（圖 / 翻攝品牌天貓官網）



延續Tom Ford私人調香系列禁忌玫瑰的粉紅包裝，不只推出天貓雙11限定的粉色氣墊粉餅，也將禁忌玫瑰系列的明星產品集合，推出少女心爆棚的限量玫瑰禮盒。

▲Tom Ford限量玫瑰禮盒，約NT$20,800元。（圖 / 翻攝品牌天貓官網）

不只包裝吸睛，禮盒內容也很精彩，包含Tom Ford私人調香系列禁忌玫瑰50ml、經典粉紅黑管＃01貪得無厭、＃69暗夜玫瑰、限量四色眼影盤＃BODY HEAT玫瑰紅霞，以及限定款粉色氣墊粉餅，超燒心的組合只限量100組，記得11/11死守電腦桌前搶購呀！

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