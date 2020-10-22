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香奈兒推出「視覺少3歲」粉底精萃　上妝就像是打光

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▲近乎完美的自然遮瑕與光澤感，一抹肌膚變膨潤。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女生對粉底要求越來越嚴格，光是遮瑕、親膚還不夠，有添加卓越保養效果的更好。各大美妝品牌紛紛搶推奢華版粉底，不只保養成分，更比臉上光感，上妝後的肌膚看起來至少年輕3歲不誇張。

▲▼買CHANEL粉底精萃贈頂級刷具。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香奈兒全新粉底精萃贈經典刷具，一點都不馬虎。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

香奈兒推出全新奢華晶燦賦活粉底精萃，質地輕透親膚，輕輕推開就像第二層肌膚，內含富含細緻晶燦微粒粉體，均勻修飾臉龐，立顯薄透晶亮光采。更添加「奢華精質系列」的明星活性成分五月梵尼蘭，上妝同時保養肌膚。

▲▼買CHANEL粉底精萃贈頂級刷具。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼買CHANEL粉底精萃贈頂級刷具。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一共推出6款色選，供消費色選擇。

這款粉底精萃巧妙結合穩定性極高的色素粒子和反光微粒，擦上後臉龐立即閃耀，且全日持久不脫妝。兩種成分調和之下實現輕透妝感，更可隨心調整遮瑕力。

▲▼買CHANEL粉底精萃贈頂級刷具。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲CHANEL 奢華晶燦賦活粉底精萃，30g，5,350元。

除了運用雙手上妝，粉底精萃更附贈獨家設計的經典粉底刷，只要將粉底輕點於雙頰、前額、下巴和頸部，再從臉部中心向外推開。接著以畫圓方式刷勻，粉底精萃與肌膚完美融合。

▲▼養膚粉底。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲LANCOME 絕對完美粉底精粹，4,250元。

蘭蔻絕對完美粉底精粹，只要用過無不驚艷它的細緻光澤，甚至被譽為是頂級粉底最遮毛孔、持久的一款。今年9月粉底精粹升級上市，延續品牌最擅長的絕對完美珍稀保養成分，絕美宛如藝術暈染霧金瓶身，富含45%黃金重生修護精粹，透過精粹粉體包覆科技，讓每回上妝彷彿是一場養膚享受。

▲▼養膚粉底。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼養膚粉底。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉底延展度高，上妝後的肌膚光感明顯。

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關鍵字：

香奈兒, 粉底精萃, 刷具, 光澤
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