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6個超簡單「日常瘦腿小動作」！多吃葡萄柚、奇異果也有效

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▲▼。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

▲每個女生都想要一雙纖細修長美腿。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@midoricoo）

編輯／Amanda　

擁有一雙纖細大長腿，身材比例立刻變好，就算只穿白T＋牛仔褲都夠吸睛，哪個女生不想要？雖然身高天註定我們無法改變，但至少我們可以想辦法維持纖細勻稱的美腿！除了努力運動，其實日常生活中注意一些小細節就能健康有效的瘦腿，像是多吃葡萄柚、睡前泡泡腳，不只瘦腿對身體也好。

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▲要時刻提醒自己翹腳不只會胖腿還會使小腹變大。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

1.改掉翹腳壞習慣

常翹腳、坐姿歪斜會使得骨盆前傾，讓小腹突出，還會使大腿越來越壯。坐著的時候要時刻提醒自己不要翹腳，且可找時間試著抬起雙腳讓雙腳離地，每天做5～10次，能幫助緊實腿部。

2.坐椅子不要超過三分之一

坐椅子時不要整個屁股往內坐滿、靠著椅背，坐在椅子的前三分之一位置，這樣坐能防止大腿贅肉向外擴散，使得腿根與屁股變粗變大，同時還能避免彎腰駝背的不良坐姿而導致更多問題。

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▲做完運動一定要好好做伸展，舒緩、拉伸肌肉避免變成蘿蔔腿。（圖／翻攝IG@sannevloet）

3.伸展運動不能省

不管做什麼運動，運動結束後一定要記得做伸展運動，尤其是做瘦腿運動或鍛鍊腿部的運動，更不能忽略伸展，要確實做到感受腿部肌肉有被拉伸到，能幫助讓肌肉線條更好看，也避免變成蘿蔔腿。

4.敲膽經刮肝經

坐著的時候可多用手握拳敲打大腿兩側，大腿外側是膽經，敲膽經能促進血液循環，幫助代謝、消除水腫，進而改善腿部線條，還有助於防止肥肉堆積，每天敲20分鐘，或想到就敲一下，坐在辦公室也能隨時做。而大腿內側是肝經，需要用「刮」的比較有效，可握拳或用掌根推，但因動作較大，建議在家中做較好，且「刮肝經」之前最好先塗抹身體乳或按摩油，避免拉扯肌膚。

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▲葡萄柚的鉀元素含量較高，可幫助減下半身水分及脂肪堆積。（圖／翻攝unsplash）

5.多吃瘦腿消水腫食物

平時可以多吃像是薏仁、綠豆、冬瓜等有助消水腫的食物，或是多吃葡萄柚、奇異果、蘋果、芝麻、木瓜、菠菜等有助於減少脂肪堆積、含有鉀元素能減少下半身水腫等有助於瘦腿的食物。

6.養成睡前泡腳的習慣

每天睡前用溫熱水泡腳，且可順便按摩腿部，放鬆舒緩腿部肌肉，不少女星都有泡腳的習慣，像是《延禧攻略》裡被封「最美妃子」的張嘉倪就曾在節目上透露，靠著泡腳瘦了4公斤。

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瘦身, 減肥, 瘦腿, 美腿, 腿部, 小動作, 習慣, 日常習慣, 瘦腿食物
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