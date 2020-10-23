揭開日妞底妝秘密！「薰衣草飾底乳」正夯，根本是暗沉肌救星

▲紫色飾底乳能瞬間提亮膚色，效果非常自然。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日本女生為什麼膚色總是如此透亮，秘密就在於妝前乳。和台灣女生比起，她們更重視妝前乳矯正膚色，如此一來粉底液便可減量，達到自然輕薄的妝感。近來日系底妝吹起一股薰衣草色旋風，藉由淺紫色能巧妙校正暗沉並透出紅潤。

▲SHISEIDO 心機 平衡持粧控粧前乳EX 明亮 SPF25，25ml，900元。

資生堂心機彩妝的心機平衡持粧控粧前乳EX，拿下了2019年日本 @cosme上半年新作大賞，榮登日妞最愛妝前乳， 2020年再推出薰衣草心色，藉由除暗明亮技術，為底妝打下明亮持久基礎。

▲Elegance 新一代修修臉妝前乳-柔光紫，30g，1,500元。

Elegance的修修臉妝前乳自上市以來，一直受到消費者的喜愛，自然的提亮、修飾效果，讓妝感更加明亮持久。今年11月將推出柔光紫新色，是最佳的掃黃利器。一擦上後，能迅速調整暗沉、蠟黃膚色調，讓膚色立即回復自然光澤，不想上妝的時候，擦上它就可輕鬆出門。



▲INTEGRATE 空氣飾底乳-棉花糖髮帶組，30g，299元。

INTEGRATE也以潤色水基底為基礎，推出星綻光空氣飾底乳，打造空氣感透明美肌，其中最受歡迎的就是亮顏薰衣草紫，運用智慧補色及光影折射原理，瞬效平衡膚色、撫平毛孔瑕疵。

▲ORBIS 清爽瓷效飾底乳－薰衣草，28ml，480元。

ORBIS的薰衣草色飾底乳，內含優秀控油成分，幫助底妝持久服貼不脫妝，淺淺的淡紫色能修飾出油後的暗沉膚色，同時與肌膚完美貼貼合的薰衣草色，給予賦予肌膚透明感，提升整體好氣色。