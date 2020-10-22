fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／「本壘板」、「大塊頭」是哪款錶？　帝舵表揭密

>

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲1973年首款帝舵計時腕錶的廣告，邀拉力賽車手演繹。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士鐘錶演進歷史豐富，各品牌每逢整數年份，總會再說一次故事，勾起錶迷的記憶。今年輪到帝舵表（Tudor）說說計時碼錶發展半世紀的故事，從1970年推出首款作品至今，原來每一代設計都有可愛的暱稱，包括「本壘板」、「蒙地卡羅」、「大塊頭」、「藍水晶」等，原來都與外型大有關聯呢！

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲7000系列Oysterdate計時腕錶的五角形鐘點標記因與棒球本壘板相似，因此被暱稱為「本壘板」。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）
▲1970年帝舵首款計時碼錶7000系列，配備亮橙色圓筒錶盒。

首款計時碼錶「本壘板」
帝舵表於1970年推出首款計時腕錶名為Oysterdate，但最為人熟知的暱稱是「本壘板」，因面盤上五角形夜光鐘點標記，像極了棒球場上的本壘板而得名。細看計時盤也很有特色，有別於一般30分鐘計時，此款式以45分鐘為單位，內載7734型Valjoux手動上鍊機芯，而根據外圈材質共有3款型號，分別是裝配有500單位測速刻度的Plexiglas塑膠玻璃字圈的7031、磨砂鋼外圈的7032、雙向旋轉外圈與黑色陽極氧化鋁12單位刻度字圈的7033等款式。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

1971年推出的計時腕錶，帝舵表的標誌藍色首度亮相。

第二代計時碼錶「蒙地卡羅」
隔年帝舵發表第二代計時碼錶7100系列，因面盤設計讓人聯想到賭場的輪盤，因此被錶迷暱稱為「Montecarlo」（蒙地卡羅），此系列首度亮相的藍灰配色，是品牌標誌性藍色初登場；而內在升級為增設導柱輪與計時離合輪裝置的234型Valjoux手動上鍊機芯，一直到1977年都列於品牌目錄之中。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲帝舵首度推出搭載自動上鍊機芯的型號9430計時碼錶。

首發自動計時碼錶「大塊頭」
1976年帝舵表首發裝載自動上鍊機芯的9400系列Prince Oysterdate計時碼錶，由於搭載上自動盤的7750型Valjoux機芯，厚度增加1.5毫米，並配備凸輪計時裝置，讓錶殼整體變得更厚，因此被稱為「Big Block」（大塊頭）；而美學層面顯露保留早期計時碼錶的特色，但更強調面盤與計時小盤的對比色。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲1995年推出的79200系列計時碼錶改採藍寶石水晶鏡面。

線條更圓潤「藍水晶」計時腕錶
1995年問世的79200系列，明顯較過去的計時碼錶的錶殼設計更加圓潤，增加弧形與曲面設計，同時材質也精進，改採藍寶石水晶鏡面，因此有「藍水晶」（sapphire）封號；設計也更為活潑，增加黃金與精鋼材質，並搭配皮錶帶，選擇更豐富。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲2010年慶祝計時碼錶問世40周年，「本壘板」腕錶重新回歸。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）
▲2013年帝舵表推出黑陶瓷材質的Fastrider Black Shield計時碼錶。

「本壘板」回歸慶40周年
2010年慶祝帝舵計時腕錶誕生40周年，第一代「本壘板」正式回歸，為凸顯「本壘板」五角形鐘點標記的特色，一改最初繪製的方式，改採貼附於面盤的做法彰顯經典設計，並首度搭配黑、灰、橙三色提花織紋錶帶更顯年輕活力。2013年則加入黑色陶瓷錶款，推出啞黑色的Fastrider Black Shield（迅騎黑盾型）計時腕錶，為運動風錶款注入時尚感。

▲▼ Tudor Chronograph 。（圖／公關照）

▲Black Bay Chrono腕錶於2017年推出，當年即奪得日內瓦鐘錶大賞8,000瑞士法郎以下級別最佳腕錶大獎。（圖／帝舵表提供，以下同）

BLACK BAY奪大獎
2017年帝舵表終於迎來搭載原廠機芯的BLACK BAY計時腕錶，採用具70小時動力儲備、矽游絲以及COSC瑞士官方天文台認證的帝舵表計時機芯MT5813型，是由百年靈01計時機芯演進而來，為雙方合作的高品質計時機芯，問世當年即獲得「鐘錶界奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞(Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) 8,000瑞士法郎以下級別最佳腕錶大獎的肯定。

►風・Luxury／007電影延期錶照賣　龐德戴歐米茄輕盈到無感

►《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

風Luxury, 帝舵表, Tudor, 計時碼錶
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

寶格麗台灣限定精品口罩只送不賣　木村光希隔海收到羨煞網友

寶格麗台灣限定精品口罩只送不賣　木村光希隔海收到羨煞網友

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複

周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複

錶上看芭蕾舞劇！　賞玩價1390萬元、還能放錶盒擴音給客人聽 香奈兒可轉化珠寶CP值超高　彗星項鍊變胸針與白襯衫絕配 《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶 炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子 「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典　Boucheron、香奈兒入設計 萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝 楊謹華睡前這招維持婚姻熱度　想買東京紅錶寵老公

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面