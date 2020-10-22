風・Luxury／「本壘板」、「大塊頭」是哪款錶？　帝舵表揭密

▲1973年首款帝舵計時腕錶的廣告，邀拉力賽車手演繹。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士鐘錶演進歷史豐富，各品牌每逢整數年份，總會再說一次故事，勾起錶迷的記憶。今年輪到帝舵表（Tudor）說說計時碼錶發展半世紀的故事，從1970年推出首款作品至今，原來每一代設計都有可愛的暱稱，包括「本壘板」、「蒙地卡羅」、「大塊頭」、「藍水晶」等，原來都與外型大有關聯呢！

▲7000系列Oysterdate計時腕錶的五角形鐘點標記因與棒球本壘板相似，因此被暱稱為「本壘板」。



▲1970年帝舵首款計時碼錶7000系列，配備亮橙色圓筒錶盒。



首款計時碼錶「本壘板」

帝舵表於1970年推出首款計時腕錶名為Oysterdate，但最為人熟知的暱稱是「本壘板」，因面盤上五角形夜光鐘點標記，像極了棒球場上的本壘板而得名。細看計時盤也很有特色，有別於一般30分鐘計時，此款式以45分鐘為單位，內載7734型Valjoux手動上鍊機芯，而根據外圈材質共有3款型號，分別是裝配有500單位測速刻度的Plexiglas塑膠玻璃字圈的7031、磨砂鋼外圈的7032、雙向旋轉外圈與黑色陽極氧化鋁12單位刻度字圈的7033等款式。

▲1971年推出的計時腕錶，帝舵表的標誌藍色首度亮相。

第二代計時碼錶「蒙地卡羅」

隔年帝舵發表第二代計時碼錶7100系列，因面盤設計讓人聯想到賭場的輪盤，因此被錶迷暱稱為「Montecarlo」（蒙地卡羅），此系列首度亮相的藍灰配色，是品牌標誌性藍色初登場；而內在升級為增設導柱輪與計時離合輪裝置的234型Valjoux手動上鍊機芯，一直到1977年都列於品牌目錄之中。

▲帝舵首度推出搭載自動上鍊機芯的型號9430計時碼錶。



首發自動計時碼錶「大塊頭」

1976年帝舵表首發裝載自動上鍊機芯的9400系列Prince Oysterdate計時碼錶，由於搭載上自動盤的7750型Valjoux機芯，厚度增加1.5毫米，並配備凸輪計時裝置，讓錶殼整體變得更厚，因此被稱為「Big Block」（大塊頭）；而美學層面顯露保留早期計時碼錶的特色，但更強調面盤與計時小盤的對比色。

▲1995年推出的79200系列計時碼錶改採藍寶石水晶鏡面。

線條更圓潤「藍水晶」計時腕錶

1995年問世的79200系列，明顯較過去的計時碼錶的錶殼設計更加圓潤，增加弧形與曲面設計，同時材質也精進，改採藍寶石水晶鏡面，因此有「藍水晶」（sapphire）封號；設計也更為活潑，增加黃金與精鋼材質，並搭配皮錶帶，選擇更豐富。

▲2010年慶祝計時碼錶問世40周年，「本壘板」腕錶重新回歸。



▲2013年帝舵表推出黑陶瓷材質的Fastrider Black Shield計時碼錶。



「本壘板」回歸慶40周年

2010年慶祝帝舵計時腕錶誕生40周年，第一代「本壘板」正式回歸，為凸顯「本壘板」五角形鐘點標記的特色，一改最初繪製的方式，改採貼附於面盤的做法彰顯經典設計，並首度搭配黑、灰、橙三色提花織紋錶帶更顯年輕活力。2013年則加入黑色陶瓷錶款，推出啞黑色的Fastrider Black Shield（迅騎黑盾型）計時腕錶，為運動風錶款注入時尚感。

▲Black Bay Chrono腕錶於2017年推出，當年即奪得日內瓦鐘錶大賞8,000瑞士法郎以下級別最佳腕錶大獎。（圖／帝舵表提供，以下同）



BLACK BAY奪大獎

2017年帝舵表終於迎來搭載原廠機芯的BLACK BAY計時腕錶，採用具70小時動力儲備、矽游絲以及COSC瑞士官方天文台認證的帝舵表計時機芯MT5813型，是由百年靈01計時機芯演進而來，為雙方合作的高品質計時機芯，問世當年即獲得「鐘錶界奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞(Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) 8,000瑞士法郎以下級別最佳腕錶大獎的肯定。

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