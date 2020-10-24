IU、譚松韻都是扁塌鼻！掌握4大妝容重點　消除俗味、增加立體感

扁塌鼻常常被認為俗氣、不好看～但是其實有許多大勢明星也都是扁塌鼻！最近就有彩妝師公開這些明星的扁塌鼻妝容重點，不只讓他們看起來更有特色，甚至成為扁塌鼻美女！

塌鼻適合妝容風格1：IU 清純妝

妝容重點→眼妝、睫毛

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 下午 10:57 張貼

第一位扁塌鼻女星就是IU！IU其實是韓網公認的美女，如果硬要挑出美中不足的點，大概就是鼻樑比較低，如果舞台光太強，從正面看就很容易看起來鼻子塌！

塌鼻子會讓人有俗感是因為山根低會造成眼距變寬、面部有「鈍感」～因此IU不論是舞台妝還是淡妝，都會特別強調眼妝跟睫毛，刷上睫毛可以自然的增加眼睛的有神感，而眼妝的秘訣其實在於開內眼角！IU開內眼角的方法是以在眼頭ㄑ字處畫上內眼線，這樣能夠拉近雙眼的距離感，輕鬆塑造IU楚楚可憐的小鹿眼，還能讓塌鼻造成的俗感消失！

塌鼻適合妝容風格2：譚松韻 減齡可愛妝

妝容重點→腮紅、唇膏

中國近年流量小花譚松韻憑藉《錦衣之下》、《以家人之名》等劇獲得高人氣，他超減齡的長相也讓粉絲直呼可愛度爆表～不過其實譚松韻也很常因為長相被攻擊，尤其是鼻型！譚松韻的鼻型屬於比較扁塌的朝天鼻，山根低加上鼻翼比較寬，這類鼻型的人妝容如果太濃，很容易讓鼻型看起來更不精緻～

彩妝師表示如果是扁塌鼻加上鼻翼寬的人，可以將妝容重點放在腮紅跟唇妝上！腮紅雖然很容易被人忽略，但是對於扁塌鼻來說卻是很好的修飾工具～因為只要在兩頰、鼻頭稍微掃上一點點腮紅，妝容看起來就會更可愛，塌鼻還能增加減齡感，整體造型也更加呆萌！

塌鼻適合妝容風格3：鞠婧禕 純慾感妝容

妝容重點→眼眉

鞠婧禕在中國因為高顏值和神仙妝容而出圈，其實他五官和妝容相互搭配功不可沒！鞠婧禕的鼻子是小翹鼻，山根其實也不算低，但因為他的面部從側面看凹陷感比較重，因此他會在他的妝容中增加眼眉的立體度，以濃濃的野生眉搭配上揚眼線，讓眼睛看起來更有神，濃厚的眉毛也會降低臉部的凹陷感～讓整個人看起來更精緻！

塌鼻適合妝容風格4：倪妮 小歐美霸氣妝

妝容重點→眼眉、煙燻感

最後一位被稱為塌鼻美女的女星就是倪妮啦！倪妮是典型「鯰魚相」，不過因為五官比較開闊大氣，所以剛道時也很常被酸民批評～但是倪妮以自身五官比例去配合彩妝重點，讓他立馬晉升娛樂圈的高級臉代表！

倪妮的妝容也會特別注意眼眉，且重點會放在眼妝的煙燻感上～即使在妝容比較淡的場合，也會以深色眼影和微微上揚的眼線在眼窩同時做暈染，降低眼線帶來的銳利感，眼影又能增加五官深邃度，臉部更有立體感，小小的歐美風看起來高級又不會太浮誇！

文／美人圈 圖／翻攝自《宸汐缘》劇照、微博@譚松韻、@鞠婧禕、@倪妮

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