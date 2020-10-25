范冰冰「羽毛裝」大秀白皙鎖骨！前衛造型卻失算　網酸：玉米鬚

▲女星范冰冰20日風光出席活動，一身鮮艷羽毛裝卻被網友戲稱是「玉米鬚」。（圖／翻攝自微博范冰冰）



記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰近日積極曝光，上個月才拿下彩妝品牌嬌蘭全球代言人，20日就高調出席品牌活動，換上一身鮮艷的亮綠色羽毛裝登場，寬大的裙擺以及遍佈全身的流蘇為一大亮點，不過造型前衛也引發粉絲兩極評價，網友直言是：「玉米鬚。」

▲范冰冰以品牌Ralph & Russo 2020春夏高訂禮服亮相 。（圖／翻攝自微博范冰冰）

女星范冰冰20日以嬌蘭全球代言人之姿出席活動，造型上也有不小突破，以品牌Ralph & Russo 2020春夏高訂禮服亮相，只見范冰冰綁起優雅包頭露出深邃五官，氣色狀態相當紅潤，為了迎合白皙膚色，禮服選擇少有的亮綠色，也非凡人能夠駕馭。視線向下看，衣著最大亮點就屬遍佈全身的流蘇設計，行走之餘不斷舞動，增添整體氣場；再以平口剪裁小露香肩，伴隨透視效果的袖口，傳遞濃濃女人味。

▲范冰冰近期造型突破，上回才以GUCCI 2020早秋紫色亮片旗袍出鏡。（圖／翻攝自微博范冰冰）

不過或許是「羽毛裝」過於豐滿，畫面曝光之後，有大批網友直言是「玉米鬚上身」、「全身太凌亂」，但也有粉絲護航，認為范冰冰狀態極好，每每登場造型都在突破。上回范冰冰則是以GUCCI 2020早秋紫色亮片旗袍出鏡，換上了齊瀏海，且胸前的挖洞剪裁增添性感韻味，更運用高開衩與水藍色撞色長襪創造衝突感，一舉一動成為亮點。

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