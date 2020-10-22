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CHANEL 2020秋冬新品登場！注入絨毛、荷葉邊元素　香水瓶小包超吸睛

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呼叫小香迷！Chanel全新2020/21秋冬系列終於亮相了，由香奈兒創意總監Virginie Viard親自操刀，特別將絨毛、珠寶、荷葉邊以及經典珍珠元素注入其中，展現出香奈兒的多變風格，各式各樣的新品亮點絕對值得小香迷好好期待一下~

Chanel 2020/21 秋冬新品 亮點1：絨毛

邁入秋冬之際，絨毛絕對是不可或缺的單品！香奈兒口蓋包這次也準備換上溫暖的羊毛外衣來過冬，特別採用雙面剪羊毛材質詮釋菱格紋，顯得格外軟萌可愛，再鑲上水鑽更是質感加乘、貴氣十足！

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

2020必備的水桶包也不落人後！香奈兒特別選用黑色絨毛打造圓潤的包型，結合上閃鑽鏈帶，讓每個細節都充滿巧思，宛如藝術收藏品一般，值得時尚迷細細品味。

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

Chanel 2020/21 秋冬新品 亮點2：酪梨綠新色

誰說秋冬就是黑、白的天下？Chanel本季推出「酪梨綠」新色，將Chanel 2.55 口蓋包、菱格紋皮穿鍊小方包與多彩寶石小型口蓋包換上新衣，清新活潑的配色，也為低調內斂的秋冬穿搭帶來一絲綠意，如果想來點特別的包款，這系列絕對值得入手！

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

Chanel 2020/21 秋冬新品 亮點3：注入奢華珍珠、寶石、No.5 香水元素

經典的雙C Logo可以說是香奈兒最具代表性的標誌！不過，今年冬季更要全面進化，特地將雙C Logo結合拜占庭寶石元素，展現出奢華又高雅的氣質，讓你拎著它們出席晚宴，直接成為全場矚目焦點。

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

近年流行的雲朵枕頭包也在這次的新品中驚喜現身，同樣點綴上多彩寶石，還貼心附上超大的容納空間，以及背鏈，讓你無論是手拿、肩背造型都能派上用場，一整個實用度破表！另外，香奈兒經典的珍珠、5號香水包也將再次重返時尚圈， 香水包不只背出門超吸睛，擺在家裡當作裝飾品也萬無一失，是許多女孩們最愛的收藏品之一。

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

Chanel 2020/21 秋冬新品 亮點4：點綴荷葉邊

香奈兒最受歡迎的小方胖包也有了全新樣貌，搭配上幾何設計的荷葉邊，宛如一朵可愛的小花優雅綻放，背在身上，絕對可以讓穿搭造型更加分！

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

Chanel 2020/21 秋冬新品 亮點5：精品入門首選！AirPods保護套

擁有香奈兒包是不少女孩的夢想，但高不可攀的價格卻往往讓人卻步，這時，AirPods保護套就是你的絕佳選擇！以香奈兒經典Tweed斜紋軟呢、菱格紋皮革兩種材質打造，超迷你外型更是融化人心，這次也一併推出Airpods、Airpods Pro兩種尺寸，讓大家花小錢也能一起入門小香的世界！

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

▲香奈兒秋冬新品。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自Chanel

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CHANEL全新「櫻花粉水桶包」～斜紋軟呢＋經典小牛皮菱格紋，根本小仙女夢幻包款！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

chanel, 香奈兒, 包包, 秋冬, 新品
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