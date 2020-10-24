秋冬換髮色染這6款！朴信惠「乳霜奶茶」、秀智「紅糖栗棕」超顯白

2020漸漸來到尾聲，髮色髮型自然也要趕緊換季一下，接軌秋冬潮流趨勢啦！6款2020秋冬「染髮髮色範本」推薦，朴信惠的乳霜奶茶髮色美哭眾人，秀智、宋慧喬髮色氣質又顯白！想走在時髦尖端，跟著韓星PICK髮色絕對不出錯～

秋冬染髮髮色趨勢1：乳霜奶茶髮色 / 朴信惠

朴信惠近日換上可愛的香菇內捲鮑伯頭，並染上乳霜奶茶髮色，看起來又酷又甜。髮色在室內光下柔和溫潤，透著恰到好處的浪漫氣息；陽光下則剔透耀眼，輕盈又仙氣，美到讓人心跳漏拍呀！

不過乳霜奶茶色要好看、有透明感，頭髮質感很關鍵！再加上需要漂髮，建議尋找專業髮型師協助設計，讓髮絲充滿光澤與柔順感，同時搭配矯色洗髮精讓奶茶髮色維持濃郁，才不怕稻草台妹金唷！

秋冬染髮髮色趨勢2：琥珀玫瑰髮色 / 李聖經

今年玫瑰調、紅色系髮色異軍突起，不只韓妞瘋愛、日妞也癡狂！

在 Instagram 查看這則貼文 原宿 美容師 デザインカラー スペシャリスト 落合健二（@kenjikunn1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 8:18 張貼

其中，最讓人著迷的莫過於李聖經這款琥珀玫瑰色，在香檳調的基礎上調和幾分玫瑰花瓣紅，走在街上肯定讓人眼睛為之一亮！

秋冬染髮髮色趨勢3：紅糖栗棕髮色 / 秀智

如果不想太過招搖，不妨可以試試看秀智的這款紅糖栗棕髮色！焦糖感的紅色系頭髮帶著優雅、內斂氣息，再加上顏色與冬裝大衣十分合拍好搭配，因此也悄悄成為韓妞們秋冬高點名率的髮色範本。

不過有別於過往，今年的紅糖髮色流行帶著柔霧質感。室內光下柔順柔軟，女人味十足；陽光灑落之際，髮絲彷彿披上一層薄紗，散發些許神秘感，皮膚也會映著髮色白裡透紅。

在 Instagram 查看這則貼文 구사자_김정아（@94_j.a）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 4:17 張貼

秋冬染髮髮色趨勢4：胡桃木髮色 / 宋慧喬

萬年不敗的胡桃木色，可以說是最不挑人、誰染誰顯白的神仙色系。它從我們的原生棕褐髮色作延伸變化，多一點巧克力調是優雅氣質；多一點焦糖感則甜度滿分，顯嫩又嬌羞。

最吸引人的是，當胡桃木色與柔霧質感做搭配時，魅力無限大增！頭髮看起來柔軟又輕盈，且有著細膩的透明感巧思，若在畫上初戀感妝容，整個人就彷彿是小白兔般可愛軟萌，好想摟進懷裡！

秋冬染髮髮色趨勢5：午夜黑髮色 / BLACKPINK Lisa、Jisoo

從今年初BLACKPINK Lisa開始，黑髮色也引爆了一陣流行討論度！但不同於我們東方人的原生黑髮，趨勢的午夜黑髮色擁有更多層次變化，在深邃黑中交織藍色調，因此準確來說是「接近黑色的深藍色」。

室內光下是霧感系的純粹黑；陽光下髮絲隱隱約約透著藍色光澤，高級感爆棚。搭配上嬌嫩感的紅茶色系唇彩，整個人清新甜美又不失個性！喜歡深色系頭髮的女生，一定要試試看這午夜藍髮色。

在 Instagram 查看這則貼文 @haum_style 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 上午 5:06 張貼

秋冬染髮髮色趨勢6：亞麻青灰髮色 / BLACKPINK Jennie

亞麻青灰髮色可甜可鹽，時髦精必備！日光下是低調的棕色，但陽光中枯木感的青色會變得更加顯眼，搭配上朦朧灰霧的髮絲質感和大波浪捲髮，是爆棚撩人的柔媚、神秘異域感。

不過因為亞麻青灰屬於冷調髮色，會建議搭配全妝來避免看起來失去氣色、產生病態感唷！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@sooyaaa__、@lalalalisa_m、@kyo1122、@skuukzky、@heybiblee、@ssinz7

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