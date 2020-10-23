短、中長髮適合不同捲度！掌握挑選小技巧　修飾出完美臉型

秋冬年末換個新髮型，染髮、燙髮都是很好的選擇，燙髮除了針對臉型去選擇捲度之外，其實不同長度、也都有不同的推薦捲度及捲度重點，髮型師傳授短髮、中長髮中短髮、長髮的燙髮捲度重點，以及各長度捲度注意點，一起了解下。

短髮燙髮建議：捲度落在髮尾、表層最推薦

短髮的燙髮捲度建議落在髮尾，畢竟長度不長、在髮尾的捲度可以隨性內彎或外翹，既清純又有造型感，而且也非常修飾臉型。

除此之外，還可以在整個表層燙出平行的水波紋捲度，非常有立體感，是一款活潑可愛的燙髮捲度！另外這款捲度較明顯、燙完後頭髮長度會稍微往上縮，也很推薦過渡期燙髮。

短髮燙髮避免：層次過高、顯得髮量稀疏

短髮燙髮盡量在髮尾保留厚重感，除非是喜歡日系那種髮尾比較輕薄的髮型、一般在髮尾保留厚重感會比較修飾臉型，髮尾有厚度及重量的話，也會更好整理。

中長髮、中短髮燙髮建議：水平、垂直捲度都推薦

及肩或過肩的中長髮、中短髮其實是最不挑捲度的髮型，基本上任何捲度都很推薦，除了髮尾的捲度更加有隨性感之外，也可以在表層燙出自然的捲度線條。

中長髮、中短髮的捲度有很多不同選擇，除了基本的像是電棒燙、波浪捲等垂直捲，水波紋、三管電棒燙的水平捲度也很適合，不過兩款捲度都建議搭配在髮尾剪出一點層次，捲度會更加輕盈、修飾臉型顯小臉。

中長髮、中短髮燙髮避免：髮尾無層次、注意瀏海銜接

中長髮、中短髮雖然有很多捲度選擇，但是燙髮儘量注意避免髮尾沒有層次，不僅髮尾厚重、也不容易維持捲度，另外耳際與瀏海的銜接部位可以剪出碎髮，修飾臉型突出部位，讓臉型更加順暢飽滿。

長髮燙髮建議：根據髮量決定捲度

長髮的捲度其實可以根據髮量決定，如果是頭髮比較多、或是有自然捲的人，推薦低一點的捲度，像是在髮尾、或是從顴骨下方開始的垂直波浪捲，避免視覺上看起來太過膨脹。

如果是髮量較稀疏的話，像是水波紋、三管電棒燙那種羊毛捲、泰迪捲等水平捲度也很適合，不僅讓頭髮髮量暴增、髮根視覺上也會更加蓬鬆。

長髮燙髮避免：看髮質再剪層次

至於要不要剪出層次？髮型師建議可以根據髪質決定，自然捲、容易亂翹的髮質不建議將層次打太高，會有毛躁感難整理，這類型髮質建議在髮尾保留一點厚重感，層次不要太高，另外如果層次剪太高，捲度也會往上，讓捲髮更加立體蓬鬆。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@mini_0323、@suyeon_33、@ga.been、@ssongdd_、@daeunnn____

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