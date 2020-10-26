今年秋冬「焦糖奶咖色」最大勢！BV棉花糖包、DIOR BOBBY手袋8款必收

2020秋冬雖然還沒冷到需要換季，但是從包包先換起來、是個好時候！今天帶來2020秋冬大勢的「焦糖色」包包推薦，深淺的焦糖奶咖色包包非常有秋季氛圍，絕對可以提早準備好迎接時髦的秋冬！

焦糖色包包推薦1：Saint Laurent KAIA肩背包，NT$50,000

Saint Laurent在今年春夏推出以新生代超模Kaia Gerber為名的Kaia馬鞍包，一推出就引發話題、成為2020的大勢IT包款！復古的半月馬鞍包型簡約經典，搭配秋冬感的奶茶、焦糖奶咖色調更是復古迷人，包身經典YSL的暗金色Logo點綴、優雅中帶著一絲率性感。

焦糖色包包推薦2：GUCCI 1955 Horsebit馬銜扣肩背包，NT$75,900

GUCCI在今年最受歡迎的包款1955Horsebit馬銜扣包，2020早春釋出後就紅到不行，優雅又實搭的包型讓很多明星愛不釋手，其中這款焦糖色更是絕美，偏焦糖深棕的色調也非常好搭配，甚至被外媒評為「Gucci下個IT Bag」，2020絕對要把這顆包納入口袋名單。

除了素色款之外、GUCCI最歷久不衰的當然還有滿版老花LOGO的款式，像宣美、李聖經、IU、整型範本高允貞等很多韓星都有搶先背過，非常有辨識度，更加經典雋永。



焦糖色包包推薦3：DIOR BOBBY 手袋，NT$110,000（中碼）

DIOR今年也推出話題IT Bag，這款BOBBY包以迪奧先生的愛犬Bobby命名，採用小牛皮為基底、搭配品牌獨具辨識度的皮帶扣環為設計，簡單而精緻，金屬細節充滿出眾的獨特品味，焦糖色調甜美可人，搭配不同背帶更可以變化出不同穿搭風格。

焦糖色包包推薦4：Michael Kors Cece鍊帶包款，NT$18,700

Michael Kors的Cece肩背包在今年大紅，就是大勢韓劇《夫妻的世界》中韓素希的同款包！柔軟光滑的牛皮觸感相當高級、搭配精緻的金屬鍊條，多層次的內袋也更加方便使用，既優雅又有個性感，秋冬首推這款焦糖色調，非常顯嫩又百搭！

焦糖色包包推薦5：Bottega Veneta Padded Cassette 編織側背包，NT$88,500

Bottega Veneta爆紅的「雲朵包」後，又推出經典的編織紋「棉花糖包」，既有雲朵包蓬鬆的包型、又融合品牌經典的編織紋，完全是2020必收的精品包款！在秋冬首推這款可愛的焦糖色，鬆軟的外型搭配焦糖奶咖色、簡直不要太甜～

焦糖色包包推薦6：CELINE TRIOMPHE肩背包，NT$73,000（袖珍型）

Hedi Slimane入主CELINE後打造的這款TRIOMPHE包包，方正的包型搭配經典的巴黎凱旋門標誌、完全是質感的象徵！這款焦糖深棕色更是多了一分復古感，為秋冬帶來一絲暖意。

焦糖色包包推薦7：TORY BURCH Eleanor肩背包，NT$25,900（小）

TORY BURCH今年新出的Eleanor肩背包，不只有不同尺寸、連背帶也有不同款式，以皮革包身搭配古銅金雙T的LOGO，特別有氣質，這款嫩焦糖色也是相當好搭配，以價位來說、更是小資女也很好入手的大勢輕奢精品包款。

焦糖色包包推薦8：A.P.C. Genève單肩包，NT$16,780

法國品牌A. P. C.可以說是近年最紅的輕奢包款，低調高質感的簡約的包型相當精緻有設計感，萬元左右的價位算是很好入手、還可以直送台灣！這款焦糖棕色調有種溫暖的紅棕感，非常有秋冬氛圍，除了一般的皮革款式、也有推出防刮材質，更適合通勤上班族或是學生使用。

文／美人圈 圖／翻攝自GUCCI、farfetch、Bottega Veneta、amazon、DIOR、CELINE、TORY BURCH、A.P.C.

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