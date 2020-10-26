fb ig video ETtoday search mobile

今年秋冬「焦糖奶咖色」最大勢！BV棉花糖包、DIOR BOBBY手袋8款必收

>

2020秋冬雖然還沒冷到需要換季，但是從包包先換起來、是個好時候！今天帶來2020秋冬大勢的「焦糖色」包包推薦，深淺的焦糖奶咖色包包非常有秋季氛圍，絕對可以提早準備好迎接時髦的秋冬！

焦糖色包包推薦1：Saint Laurent KAIA肩背包，NT$50,000

Saint Laurent在今年春夏推出以新生代超模Kaia Gerber為名的Kaia馬鞍包，一推出就引發話題、成為2020的大勢IT包款！復古的半月馬鞍包型簡約經典，搭配秋冬感的奶茶、焦糖奶咖色調更是復古迷人，包身經典YSL的暗金色Logo點綴、優雅中帶著一絲率性感。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦2：GUCCI 1955 Horsebit馬銜扣肩背包，NT$75,900

GUCCI在今年最受歡迎的包款1955Horsebit馬銜扣包，2020早春釋出後就紅到不行，優雅又實搭的包型讓很多明星愛不釋手，其中這款焦糖色更是絕美，偏焦糖深棕的色調也非常好搭配，甚至被外媒評為「Gucci下個IT Bag」，2020絕對要把這顆包納入口袋名單。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

除了素色款之外、GUCCI最歷久不衰的當然還有滿版老花LOGO的款式，像宣美、李聖經、IU、整型範本高允貞等很多韓星都有搶先背過，非常有辨識度，更加經典雋永。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）


焦糖色包包推薦3：DIOR BOBBY 手袋，NT$110,000（中碼）

DIOR今年也推出話題IT Bag，這款BOBBY包以迪奧先生的愛犬Bobby命名，採用小牛皮為基底、搭配品牌獨具辨識度的皮帶扣環為設計，簡單而精緻，金屬細節充滿出眾的獨特品味，焦糖色調甜美可人，搭配不同背帶更可以變化出不同穿搭風格。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦4：Michael Kors Cece鍊帶包款，NT$18,700

Michael Kors的Cece肩背包在今年大紅，就是大勢韓劇《夫妻的世界》中韓素希的同款包！柔軟光滑的牛皮觸感相當高級、搭配精緻的金屬鍊條，多層次的內袋也更加方便使用，既優雅又有個性感，秋冬首推這款焦糖色調，非常顯嫩又百搭！

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦5：Bottega Veneta Padded Cassette 編織側背包，NT$88,500

Bottega Veneta爆紅的「雲朵包」後，又推出經典的編織紋「棉花糖包」，既有雲朵包蓬鬆的包型、又融合品牌經典的編織紋，完全是2020必收的精品包款！在秋冬首推這款可愛的焦糖色，鬆軟的外型搭配焦糖奶咖色、簡直不要太甜～

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦6：CELINE TRIOMPHE肩背包，NT$73,000（袖珍型）

Hedi Slimane入主CELINE後打造的這款TRIOMPHE包包，方正的包型搭配經典的巴黎凱旋門標誌、完全是質感的象徵！這款焦糖深棕色更是多了一分復古感，為秋冬帶來一絲暖意。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦7：TORY BURCH Eleanor肩背包，NT$25,900（小）

TORY BURCH今年新出的Eleanor肩背包，不只有不同尺寸、連背帶也有不同款式，以皮革包身搭配古銅金雙T的LOGO，特別有氣質，這款嫩焦糖色也是相當好搭配，以價位來說、更是小資女也很好入手的大勢輕奢精品包款。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

焦糖色包包推薦8：A.P.C. Genève單肩包，NT$16,780

法國品牌A. P. C.可以說是近年最紅的輕奢包款，低調高質感的簡約的包型相當精緻有設計感，萬元左右的價位算是很好入手、還可以直送台灣！這款焦糖棕色調有種溫暖的紅棕感，非常有秋冬氛圍，除了一般的皮革款式、也有推出防刮材質，更適合通勤上班族或是學生使用。

▲焦糖色包包盤點。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自GUCCI、farfetch、Bottega Veneta、amazon、DIOR、CELINE、TORY BURCH、A.P.C.

【延伸閱讀】

韓星私服包款特搜！2020必收精品IT Bag圖鑑，權娜拉、IU、Jennie都在背這款

2020初春「奶茶裸粉色」包包推薦！絕美粉嫩珊瑚粉、蜜桃粉，萬元左右平價包款

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

焦糖色, 秋冬, 包包, 精品包
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

對他是喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你陷入愛河

對他是喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你陷入愛河

這顆蘋果會不會太可愛！迪士尼幫AirPods換上新衣　竟500元有找 「小熊維尼辦公小物」趕走上班憂鬱！逗趣姿勢幫你舉手機、扛眼鏡 還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃 通通百元價！6款絕不失手「自然系修容」　一刷就是精緻小臉 許路兒晉升最強帶貨王！精選5個愛用包　全變熱銷爆款 諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面