寵物養久了跟自己越來越像？根本是雙胞胎的「貓咪、人類對比照」

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@gezgethings、laurenceking.com

家中的寵物養久了，常會感覺跟主人越來越像，不管是身材胖瘦或是表情神韻，都彷彿一個模子刻出來。英國倫敦的攝影師Gerrard Gethings就以長相神似的寵物與人類為主題，拍攝一系列名為《Do You Look Like Your Cat?》的作品，每一張對比照片的相似度都讓人驚呼！

攝影師Gerrard Gethings因為偶然間看到一隻貓，神似影集《六人行》裡面的演員，而啟發他開始這一連串拍攝計畫，他會先找到有特色的貓咪，再尋覓與貓神似的人。像這隻有著亂蓬蓬棕色毛、露出鄙視臉的長毛貓，就是這樣找到留著長髮、大鬍子，有著同款表情的對象。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 4:02 張貼

這隻臉圓圓的貓咪神情呆滯、無辜，嘴巴部份的白毛看起來就像鬍子，跟牠配對的爺爺一樣臉型圓潤、有著白白鬍子，做出一樣的呆萌表情根本雙胞胎。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 8:41 張貼

無毛貓長相很有特色，瘦削的臉龐配上銳利眼神，看起來超有個性，配對的對象光著上身，暗黑搖滾風的打扮讓他們好相似。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 4:32 張貼

擺出一樣疑惑表情的貓貓跟人類都好可愛，另一組則是一起姿勢端正、文質彬彬的拍照，流露出書卷氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 上午 3:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 5:29 張貼

這系列貓咪、人類對比照還被做成卡牌，讓你透過對對碰遊戲，找出相似的組合。卡牌一副共50張，貓咪、人類各25張，售價14.99英鎊（約台幣560元）。

而在這組作品之前，Gerrard Gethings就曾推出過《Do You Look Like Your Dog?》狗狗系列，狗狗的長相變化更多，讓人類與他們的對比照更逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings（@gezgethings）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 6:19 張貼

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