寵物養久了跟自己越來越像？根本是雙胞胎的「貓咪、人類對比照」

編輯/Emily 圖/翻攝自IG@gezgethings、laurenceking.com

家中的寵物養久了,常會感覺跟主人越來越像,不管是身材胖瘦或是表情神韻,都彷彿一個模子刻出來。英國倫敦的攝影師Gerrard Gethings就以長相神似的寵物與人類為主題,拍攝一系列名為《Do You Look Like Your Cat?》的作品,每一張對比照片的相似度都讓人驚呼!

攝影師Gerrard Gethings因為偶然間看到一隻貓,神似影集《六人行》裡面的演員,而啟發他開始這一連串拍攝計畫,他會先找到有特色的貓咪,再尋覓與貓神似的人。像這隻有著亂蓬蓬棕色毛、露出鄙視臉的長毛貓,就是這樣找到留著長髮、大鬍子,有著同款表情的對象。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 19 日 上午 4:02 張貼

這隻臉圓圓的貓咪神情呆滯、無辜,嘴巴部份的白毛看起來就像鬍子,跟牠配對的爺爺一樣臉型圓潤、有著白白鬍子,做出一樣的呆萌表情根本雙胞胎。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 8:41 張貼

無毛貓長相很有特色,瘦削的臉龐配上銳利眼神,看起來超有個性,配對的對象光著上身,暗黑搖滾風的打扮讓他們好相似。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 4:32 張貼

擺出一樣疑惑表情的貓貓跟人類都好可愛,另一組則是一起姿勢端正、文質彬彬的拍照,流露出書卷氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 上午 3:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 5:29 張貼

這系列貓咪、人類對比照還被做成卡牌,讓你透過對對碰遊戲,找出相似的組合。卡牌一副共50張,貓咪、人類各25張,售價14.99英鎊(約台幣560元)。

而在這組作品之前,Gerrard Gethings就曾推出過《Do You Look Like Your Dog?》狗狗系列,狗狗的長相變化更多,讓人類與他們的對比照更逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 6:19 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gerrard Gethings(@gezgethings)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 12:33 張貼

►迪士尼公主變成真人!艾莎、安娜顏值有落差 樂佩大眼睛不科學

►落葉上雕刻迪士尼角色太夢幻!《冰雪奇緣》姊妹、黑魔女完美重現