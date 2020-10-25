「玫瑰金霜」VIP早搶翻！下殺4.3折才499元　抹完肌膚都亮了

記者李薇／綜合報導

秋冬季節到來，是不是覺得手邊的保養不太夠力了呢？這時乳霜類型的保養品就派上用場，只要在保養最後加這一道，隔天肌膚就會水嫩澎潤；Her和她引進東森自然美肌因極光白綻顏霜，一抹就能夠讓肌膚像是做完SPA一樣滋潤保濕。

▲東森自然美 肌因極光白綻顏霜，14g，原價1150元、特價499元，點我購買。



東森自然美推出的肌因極光白綻顏霜，以玫瑰金的包裝設計，從外觀到內容物都講究，難怪一推出就受到VIP們的瘋狂搶購，尤其秋冬季必須替肌膚添入更多滋潤成分，才不會有易乾、脫皮等惱人問題，很需要有感的保養品。

▲秋冬需要好好滋潤肌膚。（圖／pexels）



別以為秋冬就無需美白，其實隨時都可能受到紫外線的傷害，肌因極光白綻顏霜添加的成分，包括α熊果素，萃取自天然莓果等，幫助嫩白透亮，雖設定為日常晚霜，其實白天也可以使用，並添加當歸，可以提升肌膚保護力，對抗環境傷害，快速的驅黑淨白。

▲乳霜白天、晚上都可以使用。（圖／pexels）



中藥材防風也是成份之一，這是中藥界很知名的祛斑秘方，使用了之後可以讓肌膚看起來膚色更加均勻，同時密集舒緩日曬受損，幫助肌膚補水、鎖水；搭配美白甘草的抗氧化能力接近維生素E，可以達到亮白跟喚活肌底的作用。

▲東森自然美肌因極光白綻顏霜，14g，原價1150元、特價499元，點我購買。



「Her和她」推出東森自然美肌因極光白綻顏霜，14g，原價1150元、特價499元，一瓶就可以當作日霜跟晚霜使用，真的覺得很乾，還可以拿來當作按摩霜，全臉按摩，非常方便又實惠，絕對要入手。