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ØZI自詡環保被游宇潼狂吐槽　一起穿Prada再生尼龍秀綠時尚

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▲Prada發表Re-Nylon再生尼龍系列服裝與配件系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Prada去年首度推出Re-Nylon再生尼龍系列包款，持續朝減少對地球暖化影響的目標前進，今發表由再生尼龍製作的服裝與配件，並宣告明年起尼龍商品將全面採用此可無限循環再造的材質。歌手ØZI與游鴻明女兒游宇潼一同示範新品，ØZI讚熱愛大自然的游宇潼是環保尖兵，自己則從自備餐具、點紙盒餐做起，依然被游宇潼糾正說：「用紙盒裝餐不環保啦！」

▲▼ Prada OZI & 游宇潼 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲ØZI與游宇潼（左）一同示範Prada Re-Nylon再生尼龍新品。（圖／Prada提供，以下同）

▲▼ Prada OZI & 游宇潼 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲ØZI最喜歡身上的Prada Re-Nylon再生尼龍系列黑色外套。

游宇潼則從生活小事做環保，例如衣服、鞋子與包包都是母女3人輪流穿，今日最喜歡Prada鞋上有小包的軍靴，笑稱：「可以裝糖果，而且母女都能穿。」問及若挑一件Prada送ØZI會選哪一件？她說：「再生尼龍系列的漁夫帽，搭他的亮色髮很適合。」

▲▼ Prada OZI & 游宇潼 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲游宇潼示範Prada Re-Nylon再生尼龍系列青春洋溢。

相同的題目問ØZI，他毫不考慮選Prada包送游宇潼，他認為女性都很難抗拒包包魅力，而他則對Re-Nylon再生尼龍製的黑色外套的剪裁很滿意，而且滑滑的面料讓他愛不釋手；仔細欣賞Re-Nylon再生尼龍系列服裝細節，有帶子與扣環裝飾，全來自1984年Prada首款尼龍包的招牌設計，頗有向經典致敬之意。▲▼ Prada 。（圖／公關照）▲▼ Prada 。（圖／公關照）

▲Prada Re-Nylon Monolith女士短靴（左）53,000元，Re-Nylon Wheel白色休閒鞋29,000元。

▲▼ Prada 。（圖／公關照）▲▼ Prada 。（圖／公關照）
▲Prada Re-Nylon漁夫帽（左）14,500元，髮箍 12,000元。
 

經典不變，唯永續經營與環保意識抬頭，讓Prada Re-Nylon催生出以塑膠廢料、漁網、紡織纖維廢料循環再造和淨化後製造的尼龍面料，創作服裝、配件與鞋款，本季新作都有Prada三角形標誌重新設計成再生循環箭頭標誌，明年此標誌將不會再出現，因為所有尼龍商品將全面換上再生尼龍材質。

▲▼ Prada 。（圖／公關照）▲▼ Prada 。（圖／公關照）

▲Prada Re-Nylon束口水桶包（左）14,500元，信差包41,000元。

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關鍵字：

Prada, 游宇潼, ØZI
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