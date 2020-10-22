氣溫下探20度助攻周年慶　「感冒會被討厭」保暖熱銷　棉被4天狂賣500條

▲今年保暖商品因民眾不想感冒衝出買氣，新光三越居家樓層到下午仍是人氣很旺。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾日北部氣溫下降還有雨，明顯感受到涼意，加上新冠肺炎疫情關係，許多民眾都覺得「若生病了壓力很大，走在路上咳嗽會被白眼」，適逢百貨公司周年慶，保暖相關商品如被胎、寢具都賣翻，另也助攻業績悶了好幾年的服飾，預購業績成長近30%，明（10／23）起氣溫可能跌破20度，預計保暖商品後勢仍看漲。

新冠肺炎肆虐全球，許多民眾在公共場所，看到周邊的人咳嗽都很緊張，近期天氣明顯轉濕冷，保暖商品也順勢成長，通路業者表示，今年因為疫情關係「若感冒，遭受周遭壓力特別大」，加上氣溫下降，民眾對「保暖商品」的出手程度激昇，加上待在家時間變長，寢具跟被胎買氣都很旺。

新光三越表示，今年保暖成關鍵字，民眾對於更換被胎（棉被內裡）的興趣提高，4天預購就賣出了500條，也帶動冬季保暖寢具成長，此外，業績已經悶好幾年的女裝服飾，在首波周年慶因天氣仍熱未見起色，這一波氣溫降也開出紅盤，較去年成長30%，另也催生內衣買氣，銷量也提升20%至30%。

民眾李先生表示，覺得家裡棉被好幾年沒「升級」了，且百貨公司的品質比較好，可以摸到實品，所以專程來買棉被，今年若感冒要遭受其他人害怕的眼光，覺得保暖特別重要，加上新光三越滿3,000元就有回饋，感覺滿划算，還打算買台暖爐回家。

►信義區7間百貨周年慶開跑 新光三越史上最低回饋門檻、微風送開門福袋



►新光三越信義周年慶首日 開門前千人等進場 650組美妝特惠秒殺



