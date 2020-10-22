fb ig video ETtoday search mobile

氣溫下探20度助攻周年慶　「感冒會被討厭」保暖熱銷　棉被4天狂賣500條

>

▲信義區7百貨週年慶開跑。（圖／記者蔡惠如攝、微風提供）

▲今年保暖商品因民眾不想感冒衝出買氣，新光三越居家樓層到下午仍是人氣很旺。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾日北部氣溫下降還有雨，明顯感受到涼意，加上新冠肺炎疫情關係，許多民眾都覺得「若生病了壓力很大，走在路上咳嗽會被白眼」，適逢百貨公司周年慶，保暖相關商品如被胎、寢具都賣翻，另也助攻業績悶了好幾年的服飾，預購業績成長近30%，明（10／23）起氣溫可能跌破20度，預計保暖商品後勢仍看漲。

新冠肺炎肆虐全球，許多民眾在公共場所，看到周邊的人咳嗽都很緊張，近期天氣明顯轉濕冷，保暖商品也順勢成長，通路業者表示，今年因為疫情關係「若感冒，遭受周遭壓力特別大」，加上氣溫下降，民眾對「保暖商品」的出手程度激昇，加上待在家時間變長，寢具跟被胎買氣都很旺。

新光三越表示，今年保暖成關鍵字，民眾對於更換被胎（棉被內裡）的興趣提高，4天預購就賣出了500條，也帶動冬季保暖寢具成長，此外，業績已經悶好幾年的女裝服飾，在首波周年慶因天氣仍熱未見起色，這一波氣溫降也開出紅盤，較去年成長30%，另也催生內衣買氣，銷量也提升20%至30%。

民眾李先生表示，覺得家裡棉被好幾年沒「升級」了，且百貨公司的品質比較好，可以摸到實品，所以專程來買棉被，今年若感冒要遭受其他人害怕的眼光，覺得保暖特別重要，加上新光三越滿3,000元就有回饋，感覺滿划算，還打算買台暖爐回家。

►信義區7間百貨周年慶開跑　新光三越史上最低回饋門檻、微風送開門福袋

►新光三越信義周年慶首日　開門前千人等進場　650組美妝特惠秒殺

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發

GD穿起女裝比女人還適合！朴敘俊、南柱赫男神帥照齊發

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

新光三越信義今天開戰！全台百貨週年慶「最省優惠整理」血拼前必看 因《艾蜜莉在巴黎》再次走紅的「袋鼠帽」　沒擁有一頂就落伍了 BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿 「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？ 生日爽收柏金包、3000萬勞斯萊斯！Cardi b曬整面愛馬仕牆　網：窮限制了想像 難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3　金牛太務實、冠軍佛系追愛 預算1萬初買得到！LV「經典卡夾TOP 6」　當錢包用也可以

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面