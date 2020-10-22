李沐寧願「扮醜演鬼」也不吊鋼絲　站台MSGM竟變揪團血拼

▲李沐站台義大利高端潮流品牌MSGM，透露下個角色想嘗試演恐怖片。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

義大利高端潮流品牌MSGM 於今（22日）請到藝人李沐演繹2020 秋冬新品，剛摘下金鐘獎最具潛力新人獎的她，其實私下個性活潑，與本季鮮艷中帶有怪誕的風格不謀而合，受到衣著靈感齊發，李沐笑稱，「下次來挑戰演鬼片好了，想當被嚇的那一個。」

▲李沐穿著MSGM秋冬系列鮮明的食人花印花襯衫登場，襯衫NT$13,500；短褲 NT$14,800；老爹鞋NT$12,500。（圖／記者張一中攝）

李沐穿著MSGM秋冬系列鮮明的食人花印花襯衫登場，她坦言私下就已經是品牌粉絲，MSGM有點正式卻街頭，用的色彩也十分鮮艷有活力，與自己的個性十分類似，而本季女裝以暗夜為主題傳遞恐怖氛圍，李沐笑稱膽量很小：「我不敢看恐怖片，都會捂著眼睛，看字幕聽聲音就知道快要開始恐怖了。」但李沐對各種戲路都不排斥，還大膽放話接下來要挑戰恐怖片，竟然不是嚇人的那個，而是被嚇的角色，「因為很常在家洗澡的時候被我妹嚇，所以經驗豐富。」

▲李沐對各種戲路都不排斥，還大膽放話接下來要挑戰恐怖片。（圖／記者張一中攝）

李沐也補充，感覺嚇人的角色太辛苦了，要吊鋼絲在天上飛來飛去，基於現實考量選擇被嚇的角色，至於演女鬼或是吊鋼絲二選一，李沐二話不說選擇女鬼，「我超級想演貞子！」提及本季最愛的單品，李沐相中一件丘比特黑色長袖，連說三次「超級無敵想要」，她認為下身搭配牛仔褲就能輕鬆出門，還揪大家一起團購，「我幫大家爭取團購價，請輸入我的折扣碼。」

▲MSGM秋冬系列帶有濃厚的怪誕風，食人花印花襯衫，NT$13,500；九命怪貓LOGO連帽大學衫，NT$9,300 。（圖／品牌提供）



MSGM秋冬系列帶有濃厚的怪誕風，攜手義大利傳奇電影導演、恐怖片大師達里歐厄珍圖（Dario Argento）推出一系列服飾，以多部恐怖電影元素及海報作為本季主要靈感，男裝就印上了經典《九命怪貓》，以鮮艷色塊拼貼而成；女裝則有大量紅黑配色，也有李沐演繹的食人花印花款式，從 T-shirt、洋裝到大衣，怪誕之餘散發女性魅力。

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