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Dr.Martens 60周年聯名BE@RBRICK公仔！馬汀鞋上面堆滿立體熊熊

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編輯／Emily　圖／翻攝自jp.drmartens.com

馬汀鞋品牌Dr.Martens為了慶祝經典的8孔靴「1460鞋款」推出60周年，特別開啟「1460 Remastered」企劃，與12個品牌合作，每個月推出一雙聯名鞋，先前就曾與A BATHING APE、UNDERCOVER等知名品牌合作，而最新的聯名對象是以BE@RBRICK熊型公仔聞名的MEDICOM TOY。

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

Dr.Martens與MEDICOM TOY的聯名鞋以「1460鞋款」為基礎，重新設計出嶄新面貌，鞋子同樣是百搭的黑色，但上面佈滿凸出的花紋，仔細一看原來是滿滿的BE@RBRICK熊公仔圖案，鞋側加了紅色絨毛「@」標誌增添亮點，銀色的鞋帶扣上也有「@」熊頭。鞋盒包裝同樣精美，上面印了滿版BE@RBRICK印花。

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲Dr.Martens與MEDICOM TOY聯名鞋售價30,800日圓（約台幣8,437元）。

除了聯名鞋，MEDICOM TOY也推出一系列聯名BE@RBRICK公仔，以不同年代穿過Dr.Martens的人物為靈感設計，分別有60、70、80、90、00、10年代六種款式，有龐克、歌德、波希米亞等不同風格，非常值得收藏。Dr.Martens與MEDICOM TOY的聯名系列10月31日會於日本開賣。

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲MEDICOM TOYxDr.Martens聯名鞋。（圖／翻攝自jp.drmartens.com）

▲Dr.Martens聯名款BE@RBRICK公仔售價2,750日圓（約台幣753元）。

另外，法國軍靴品牌PALLADIUM為了紀念全球第一場同志遊行滿50周年，特別與潮牌SMILEY合作推出紀念款，將笑臉圖案、彩紅元素注入設計中，還在鞋舌、鞋墊加了標語，表達多元認同的精神，除了基本的黑、白，還有紅、黃兩款鮮豔色，讓你穿上就能感受正能量，這系列售價台幣2,980元。


 

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關鍵字：

DR.MARTENS, BE@RBRICK, 馬汀鞋, 聯名, 鞋子, 熊公仔
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