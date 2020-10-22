Melody逆齡私服掀網友狂問！　這雙「奶油焦糖鞋」一踩增高6公分

▲Melody（殷悅）41歲仍保有凍齡樣貌吸引眾多粉絲追隨 。（圖／翻攝自Melody IG）

記者鮑璿安／台北報導

Melody（殷悅）41歲仍保有凍齡樣貌吸引粉絲追隨，時常在IG分享時尚穿搭的她，近期PO出一系列街拍美照，看似不經意的秋冬造型，以LORO PIANA秋冬鵝黃色小包，搭配休閒鞋履HOGAN全新Hyperactive系列老爹鞋相呼應，鞋款「焦糖奶油色」的可愛造型，一踩就能增高6公分，更是意外引發高詢問度。

▲Melody PO出休閒穿搭，斜背義大利精品LORO PIANA秋冬系列Extra Pocket包，NT$54,300。（圖／翻攝自Melody IG、品牌提供）

Melody日前在個人IG分享雨天美照，綁起俏皮公主頭搭配墨鏡，自然清新的樣貌吸引眾多粉絲按讚，而整體穿著看似休閒，其實身上的包款出自義大利精品LORO PIANA秋冬系列Extra Pocket，包括注入鮮亮的鵝黃色系，再賦予嬌小外型，可輕鬆一手掌握，Melody則是將該包款輕輕斜背於腰間點綴，瞬間提亮穿搭。

▲Melody腳踩休閒鞋履品牌HOGAN全新Hyperactive系列老爹鞋，NT22,000起。（圖／翻攝自Melody IG、品牌提供）

視線向下看，Melody腳踩的是休閒鞋履品牌HOGAN全新Hyperactive系列老爹鞋，該款強調輕盈和專屬記憶鞋墊，且總體高度6.2公分，一踩就悄悄增高；再運用皮革拼接為基底，搭配秋冬豹紋、麂皮、山羊皮細節豐富層次感，而焦糖奶油色的外型更是戳中少女心，Melody無論是微微靠坐或是側身出鏡，都顯得腿長不少，更釣出女星曾之喬回應：「lovely（可愛）」，其餘粉絲也直呼：「太好看了，穿什麼都好會駕馭。」

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