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「小熊維尼辦公小物」趕走上班憂鬱！逗趣姿勢幫你舉手機、扛眼鏡

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編輯／Emily　圖／翻攝自bellemaison.jp、item.rakuten.co.jp

迪士尼小熊維尼的呆萌模樣圈粉無數，做成周邊商品總讓人錢包失守，最近日本雜貨品牌Belle Maison就有一系列「小熊維尼辦公小物」可愛度破表，上班日看到桌上的維尼擺出四腳朝天、趴著等逗趣姿勢，馬上掃去憂鬱心情，以微笑面對一天的工作 。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

「小熊維尼辦公小物」共有五種款式，第一個是「小熊維尼手機架」，有著圓滾滾肚子的維尼躺在桌面上，努力舉起短短的四肢，而你剛好能把手機卡在他的手腳之間，不管直立、橫放都可以，超適合中午追劇用。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼手機架售價2,420日圓（約台幣662元）。

第二款是「小熊維尼眼鏡架」，維尼呈現乖巧坐姿，往前伸出兩隻手，眼鏡就可以架在維尼的頭和手上，後面有小支架可以固定，不用怕掉下來，放上去彷彿讓維尼戴了放大版眼鏡。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼眼鏡架售價1,650日圓（約台幣450元）。

想要實用一點的小物，可以看看「小熊維尼訂書機」和「小熊維尼膠台」，把辦公常用到的兩樣物品做成趴著的維尼造型，再配上他的呆萌臉，看了瞬間療癒，用它們做事一定會更有效率。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼釘書機售價1,650日圓（約台幣450元）。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼膠台售價4,400日圓（約台幣1,205元）。

最後一款是「小熊維尼筆筒」，做成層層堆疊的蜂蜜罐造型，旁邊站立的維尼面露笑容，擁抱著最愛的食物。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼筆筒售價3,190日圓（約台幣873元）。

想要更多療癒的辦公小物，日本雜貨品牌Livingut也有推出不同造型的小熊維尼眼鏡架，這一版維尼坐在藍色椅子上，手抱蜂蜜罐狂喝的模樣也太Q，蜂蜜罐的位置剛好可以支撐眼鏡。另外還有迪士尼的米奇、米妮、唐老鴨、黛西這幾個角色的眼鏡架。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼蜂蜜罐眼鏡架售價1,870日圓（約台幣512元）。

▲小熊維尼辦公小物。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼角色眼鏡架售價1,650日圓（約台幣450元）。

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關鍵字：

小熊維尼, 辦公, 小物, 文具, 雜貨, 迪士尼
fashion.net

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