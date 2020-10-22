陳昊森穿皮鞋粉絲圍觀，爆料「都是臨演」　歐陽靖想捧2個月大的兒子出道

▲日本靴工會「革靴勿論」攜手選物店plain-me快閃活動，邀來新生代演員陳昊森、女星歐陽靖站台。



記者王蓁蓁 / 台北報導

新生代演員陳昊森、女星歐陽靖出席日本靴工會「革靴勿論」攜手plain-me的快閃店活動，近期以《刻在你心底的名字》大受歡迎的陳昊森，看見活動場外大批粉絲圍繞，開玩笑說：「那是我今天發的臨演。」表示還在適應目前高漲的人氣 ; 最近成為新手媽媽的歐陽靖，則難掩興奮表示：「這是我生完孩子的第一場活動！」

▲演員陳昊森、女星歐陽靖出席日本靴工會「革靴勿論」攜手plain-me的快閃店活動。（圖 / 品牌提供，以下同）

馬不停蹄跑了200多場電影宣傳的陳昊森，今天選擇Tone on tone的黑色系穿搭，腳踩同色系的MADRAS皮鞋，表示過往熱愛運動，日常搭配都會以運動鞋為主，但近期漸漸迷上了休閒的皮鞋造型，說道：「皮鞋會讓整體造型更加有精神。」比起活動上露腳踝的穿法，陳昊森表示：「我私底下更喜歡穿浮誇襪子搭配皮鞋。」也呼應他活潑的性格。

▲陳昊森一身黑色系Tone on tone帥氣亮相。

陳昊森以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎新人，人氣也暴漲，陳昊森看見快閃店活動現場，大批粉絲為他而來，搞笑回應：「那是我今天發的臨演，等等要出去付錢啦！」聊到近期必備的單品，陳昊森認為是大衣及手錶，也俏皮呼籲粉絲：「想跟我同款，就先入手一件大衣吧！」至於手錶，他說：「我是很沒安全感的人，需要隨時掌握時間。」並且表示「戴手錶可以假裝看時間、或是整理錶。」隨時隨地擺拍。

▲陳昊森近期必備的單品是大衣、以及手錶。

第一次以媽媽身份出席活動的歐陽靖說：「現在很興奮，這是我生完孩子的第一場活動！」穿日系風格的軍裝背心、以及Oversize超大衛衣個性亮相，她表示當了媽媽，最先改變的就是穿搭，少掉過往的飾品，以舒適的Oversize疊搭造型，再搭上俐落的皮鞋，比起合理的衛衣加球鞋穿搭，更能展現衝突有型的樣貌。

▲歐陽靖以舒適的Oversize疊搭造型，個性亮相。

聊到前陣子傳出的產後憂鬱症，歐陽靖說：「生完孩子後心就變得柔軟，容易多愁善感。」還好兒子十分乖巧，現在才兩個月大，她卻笑言希望趕快培養他，讓他出道成為「星三代」，最近讓歐陽靖覺得十分困擾的是，晉升為新手阿嬤的譚艾珍，瘋狂在IG、臉書等社群平台曬出愛孫，歐陽靖搞笑直呼媽嗎譚艾珍現在根本是：「曬嬰魔人」！

▲歐陽靖（左）與陳昊森以不同風格的服裝搭配皮鞋。

暨今年2月的快閃，日本靴工會在2020秋冬，再度集結包括REGAL Shoe & Co、WF by WF、HARUTA、MADRAS等4大日本皮鞋品牌抵台，透過選物店plain-me敦南直營旗艦店，從10/22 至11/22 快閃展售。其中首次在台灣亮相的REGAL Shoe & Co，帶來了樂福鞋的訂製服務，除了鞋身可以選擇想要的配色，連鞋跟、鞋底也都能客製材質，完全不怕撞鞋，設計出獨一無二的專屬鞋款 ; 同樣推出選色訂製服務的WF by WF，更是品牌為進駐台灣設立的全新支線，未來也將在plain-me台中美術園道店與台南店巡迴展售。

▲REGAL Shoe & Co. 經典馬鞍鞋，NT$18,900。

▲WF by WF 皮革休閒鞋，NT$6,000。



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