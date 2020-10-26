4點證明你是「後天性內向者」　長大更愛獨處、工作與私下判若兩人

▲滿足以下4點就證明你是「後天性內向者」 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

出社會之後才發現，原本樂觀開朗的個性，似乎在不知不覺之間被條條框框所磨平，除了話逐漸變少之外，一個人獨處更勝過一群人聚會，只要滿足以下4點，或許你我都變成了「後天性內向者」。

1. 對於合不來的人，真的很難約

「後天性內向者」其實不是難約，只是對於合不來的人而言，真的非常難約，他們會在剛認識對方的時候，就評估這個人究竟要不要深交，如果是三觀一致且興趣雷同，那麼順利打入交友圈。反之，各方面都聊不來，就是沒必要熟的人，「後天性內向者」會像是大忙人讓你永遠約不到，寧可自己在家吃泡麵也不想進行無謂的社交。

2. 慢慢發現獨處是必經過程

因為人際社交這種需要勉強自己說話的事情真的會讓人覺得很疲勞，自然就厭倦那些社交場所裡刻意裝熟的人，其實「後天性內向者」不需要感到孤單，這樣的你會擁有自己的天地，也一定會吸引到相同類型的人。這正是生活的磨練，讓我們在獨處的時候學習和自己相處，畢竟人生那麼長，只有自己能陪伴自己一生。

3. 不同場合，不同性格

「後天性內向者」出了社會之後，擅長隱藏自己的性格，似乎成為一件理所當然的事情，我們都在工作和私下判若兩人，不同場合不同性格，所以最真實的一面只會留給親近的人，而那種職業假笑就留給外人吧。

4. 比起大起大落，更愛平庸生活

以前喜歡大起大落，覺得來點刺激才是人生，可是今後每一年的心願都變成了，希望順順利利平安健康，生活不就是這樣嗎？平淡的過完一生，原來平淡無奇才是真的，「後天性內向者」的你逐漸對一切大小事都放下情緒，學習用平穩的心態過日子，其實這樣也很好，願你找到和你一起平淡的另一半。

►難聊又難撩！感情慢半拍「木頭星座」Top 3 金牛太務實、冠軍佛系追愛



►42歲南韓美魔女3個動作瘦出大腿縫！ 初階必學「一張椅子」就搞定