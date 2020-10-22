「妹妹」反覆感染？營養師教私密處保養3招　擺脫搔癢、尷尬異味

▲不少女性都有私密處搔癢、飄異味等困擾，營養師建議可從3個方向來幫助改善。（圖／翻攝IG@94_j.a）

記者張毓容／綜合報導

很多女生非常注重臉部、身體保養，甚至連髮絲都養護得很好，但卻容易忽略了私密處的照顧，加上台灣氣候潮濕影響，若沒有適度留意通風、清潔，很容易感染，導致搔癢、乾澀，甚至產生異味，讓人尷尬不已，還影響與另一半的親密時光。營養師夏子雯就提醒：「私密處是女人最敏感脆弱的部份，想要降低『妹妹』感染機會，就要從替私密處打造健康環境開始。」

她更進一步解釋，「私密處有一層薄薄的保護層，這層保護層有特定的菌叢跟酸鹼值」，若是水分攝取不足、熬夜睡眠品質不佳、壓力大、習慣性憋尿、免疫力下降、衛生習慣不良或頻繁性生活，則會使得私密處悶熱易長菌，提升私密處感染機率。尤其是長時間久坐久站的上班族女性、老師、護士、門市銷售員等都是私密處容易反覆搔癢、分泌異味狀況的高危險群。想要改善私密處困擾，快把以下3招學起來。

▲別因為搔癢就過度清潔或做深入式清潔，對私密處來說反而不好。（圖／翻攝IG@australianbotanicalsoap）

1.保持正確清潔觀念



營養師表示「私密處環境屬於弱酸性，pH值約3.5～4.5，細菌生態較能維持平衡，若直接灌洗私密處內部，容易讓好菌流失」，減少不必要的深入式清潔動作，以溫和的清潔產品輕柔洗淨私密處即可，且一天清洗次數也不宜超過兩次。

2.適當補充營養成分



夏子雯也提到，蔓越莓、芭樂等水果有助提供女性私密健康環境，「芭樂富含抗氧化的維生素C，有助免疫系統正常運作，蔓越莓中的前花青素具抗黏附活性，維持私密處酸鹼值，防止細菌滋生。」如果擔心市售蔓越莓汁及果乾會攝取到過多糖分，建議也可選擇有相關成分萃取物的營養補充食品，以專業定量達到真正的保健效果。

3.注意生活習慣



除了飲食保健和清潔方面，良好的生活習慣也是避免私密處問題找上門的重要關鍵。像是平常盡量避免穿過緊的衣褲，才不會讓私密處長時間處於悶濕環境；平時也要多喝水、維持健康睡眠作息，並改調憋尿習慣等；而若是發現私密處分泌物過多、有異味或搔癢等異狀，一定要盡速就醫。

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