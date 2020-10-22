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小熊維尼公仔會扭屁股好療癒　HOLA推聯名家居299元起還買一送一

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▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

▲HOLA推出最新聯名的小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年真是需要療癒的一年。居家通路HOLA將在10月底推出全新小熊維尼聯名系列，包括寢具、收納、生活雜貨、杯盤及餐廚用品等，共18款生活用品讓你慢慢補滿！每年都會推出的耶誕玩偶，也趕上這波聯名推出小熊維尼造型，啟動後看著公仔可愛的扭屁股，生活鳥事全都一掃而空啦。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

HOLA特力和樂本次已是第三次，與迪士尼合作推出小熊維尼聯名系列，看維尼療癒了多少民眾的心啊。因應秋冬的到來，本次也推出防靜電發熱保暖墊，售價2,280元起，新品特價999元，還有長羔絨毯，讓使用者可以暖暖過冬，原價3,980元，特價999元，此外，造型懶骨頭的材質，也使用觸感柔軟的雲朵絨，除了有置身雲端般舒適放鬆，也有保暖效果，原價3,290元，特價2,490元。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

而最受矚目的單品，莫過於電動玩偶莫屬，除了有經典款之外，還有超可愛的獅子款與全身置於蜂蜜罐內的「蜂蜜罐款」（對熊而言也太幸福了吧！），啟動後搖搖擺擺的模樣超可愛，原價1,490元，特價1,290元。另針對年底的交換禮物潮，也有不少價格500元以下的單品，包括馬克杯、點心盤、室內拖鞋等，其中超療癒的維尼餐墊，售價僅299元，新品特價期間還買一送一。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

業者表示，企劃團隊針對此波聯名，為提升小熊維尼聯名系列精緻度，從設計發想源頭強化故事性，以小熊維尼的家「百畝森林」為主題背景，並採用細膩手繪筆觸來呈現，小熊維尼與朋友們在森林裡的歡樂畫面，藉以傳遞滿滿的幸福感。最新的小熊維尼聯名系列將於10／29起陸續上架開賣。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

近期氣泡水品牌Schweppes舒味思，也首度攜手潮人愛牌SPORT b.，打造跨界聯名包裝，把SPORT b.的經典小恐龍躍上瓶身，讓你拿著走在街上都很有型，即起至12／23購買該氣泡水任一口味產品，上活動網站登錄累積點數，集滿40點、150點、300點便可兌換限量聯名帆布袋、SPORT b.零錢包以及SPORT b.尼龍後背包。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

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關鍵字：

HOLA, 小熊維尼, 聯名, 居家
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