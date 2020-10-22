LV百歲古董行李箱身價破百萬　與「手袋王」愛馬仕並列藏家極品

▲LV 1886年製的罕見鋅製EXPLORER行李箱，估價約1,200,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

常有人好奇買什麼精品最「保值」，從國際拍賣會的品項可見端倪，錶界有勞力士（Rolex）、PP（Patek Philippe，百達翡麗）雙雄領軍，手袋配件類則由愛馬仕（Hermes）、LV（Louis Vuitton，路易威登）稀罕作品領銜，佳士得（Christie’s）11月27日香港秋季拍賣會將拍賣LV數個從1886年至2019年的行李箱，最古老的1886年鋅製的Explorer行李箱從約120萬元起標，身價驚人。

▲LV 2019年由Virgil Abloh設計的限量版黑色彩虹MONOGRAM MALLE COURRIER 110儲物箱附銠金配件，估價約1,200,000元起。



LV古董行李箱在拍賣市場身價不減反增，是因歷史悠長而數量稀少，當時19世紀是冒險家的時代，LV以耐磨的鋅、銅、鋁和黃銅製作Explorer系列行李箱滿足探險家需求，此次佳士得上拍超過百年歷史的鋅材質行李箱，即見證當時風華，也展露實用設計與驚人的耐用度。

▲LV訂製款MONOGRAM MALLIE COURRIER LOZINE 100儲物箱，估價約320,000元起。

今日明星名流依然愛用，讓LV行李箱始終保持一定身價，特別是注入潮流味道的設計近來大受追捧，同樣約120萬元起標的限量版黑色彩虹MONOGRAM MALLE COURRIER 110箱就是一例，由現任男裝藝術總監Virgil Abloh設計，箱上飾以霓虹漸變色與他個人最標誌性的「X」元素。而「手袋王」仍由愛馬仕穩居寶座，特別是霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮製的包款被藏家視為極品，佳士得香港秋拍即端出此奢華材質打造的25公分凱莉包，起標價約240萬元。

▲佳士得香港秋拍中2019年的愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮凱莉包是焦點，估價約2,400,000元。



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