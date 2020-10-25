fb ig video ETtoday search mobile

對他是喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你陷入愛河

>

情侶,兩性,大笑,開玩笑。（圖／pixabay）

▲想知道對一個人是不是有愛情的感覺，其實用4種模式判斷就知道。（圖／PEXELS）

編輯／借借

當一個人的份量在你心中滋長，要如何判定你對他的感覺是「愛情」，感覺也許很難定義，但仍可以用心理學來進行解釋，如果妳正懷疑自己是不是愛上對方，可以冷靜的問問看自己，是否心中已經出現這幾種「心裡模式」，如果是的話不要逃避，好好望向對方吧。

▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲想一直在對方身邊，覺得氣氛很享受。（圖／Pakutaso）

明顯的親密感
若心中認定與一人連結，只要待在對方身邊，內心會出現愉快的感覺，近似於享受的狀態，此外也會想要接近對方，無論是心理上或是生理上，就算妳今天過得很不開心，在他身邊妳會變得舒坦起來，因為有這樣的狀況，自然而然妳會答應他的邀約，或是故意經過某些地方只為了巧遇他。

▲▼▲▼情侶，情人，戀愛，熱戀，男女，兩性，幸福，戀情。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲有許多不開心的事，都想向對方說。（圖／PEXELS）

他是妳的避風港
老闆太差同事太瞎，無論生活中有什麼讓你不開心的大小事，妳總是想要跟他訴苦，因為在妳心裡已經對他產生依附行為，「想被照料」的下意識感受就會魚貫而出，妳會想讓對方安慰你並支持你，來舒緩妳的壓力。

對他產生分離焦慮
基於對他的依附感已經產生，當需要對方分開一段時間，像是出差或是出遠門等，思念的感覺便會油然而生，明明只是一周短期的旅行，卻好像2周或1個月一樣的久，時間彷彿變得很慢，因為已經習慣有他，所以孤獨感變得更強烈。

▲難過,失戀,男朋友,女朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲若分開一段時間，就會有強烈的孤獨感。（圖／PEXELS）

安全堡壘
這是一種情緒的最後歸屬，對方其實不需要做什麼事，但只要一起坐在沙發上、緊握對方的手，或只是普通的交談，妳便會有一種強大的安全感，彷彿他就是妳的安全堡壘，無論你或他身在何處，這種感覺只會出現他陪伴在妳身邊的時刻。

愛情,兩性,男女。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲只要陪伴就能產生強大安全感。（圖／PEXELS） 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

還在說新竹是美食沙漠？公開6間隱藏版質感小店　飯糰、司康必吃

諧音梗插畫笑翻14萬粉絲　我們都有種朋友跟花蓮縣一樣「整天東眠」 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤 單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭 星巴克「2020點單率最高」TOP 5　沒有買一送一也要喝 把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選 「玫瑰金霜」VIP早搶翻！下殺4.3折才499元　抹完肌膚都亮了 餓好幾天「吃一餐就胖回來」　4種基本概念讓你減肥不白費

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面