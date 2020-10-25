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劉寅娜黑色窄裙開高衩　金色小別針藏可愛巧思

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記者李薇／綜合報導

藝人劉寅娜近日出席韓劇《愛我的間諜》發佈會，身穿一套黑色套裝，上半身黑色的西裝外套搭配黑色的蕾絲背心，最可愛的是底下的窄裙不但採用A字的設計，裙子底下更有可愛的別針把開衩別住，相當童趣的感覺。

▲VERSACE,別針,穿搭,劉寅娜,。（圖／mbcdrama_now IG）

▲劉寅娜身穿VERSACE的單品。（圖／mbcdrama_now IG）

劉寅娜這次穿的單品，出自VERSACE的設計，上半身是黑色西裝外套搭配黑色蕾絲邊的背心，下半身A字窄裙不但可以顯露出纖細的長腿，最特別的是那個開衩，在底下設計了可愛的別針，讓人忍不住會將視線放在上面，相當特別。

▲VERSACE,別針,穿搭,劉寅娜,。（圖／mbcdrama_now IG）

▲金色高跟鞋搭配出俐落感。（圖／mbcdrama_now IG）

為了讓雙腿看起來更加修長，這次劉寅娜在高跟鞋的穿搭上，也挑選了金色的高跟鞋設計，看起來跟膚色差不多，能讓雙腿的視覺看起來更長，最重要的是呼應金色的別針設計，看起來不搭嘎的小配件，卻是穿搭的要素之一。

▲VERSACE,別針,穿搭,劉寅娜,。（圖／mbcdrama_now IG）

▲比起官方穿搭，劉寅娜穿得更好看。（圖／VERSACE）

對比一下官方的穿搭，VERSACE則是將黑色西裝外套裡面搭配撞色的綠色、紅色針織衫，看起來整體比起劉寅娜的穿搭更加活潑，搭配長靴更適合秋冬的季節，不過劉寅娜則是穿出都會上班族的女性的質感，看起來溫柔又有女人味。

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關鍵字：

VERSACE, 別針, 穿搭, 劉寅娜
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