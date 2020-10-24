3種蜜粉正確使用法！珠光型亂用小心定妝不成反變「豬剛鬣」

▲不同質地蜜粉其實用法不同，依照特性來使用妝感才能更完美。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@cherie_flavor）

編輯／Amanda

有在化妝的人手邊應該都至少有一款蜜粉，除了定妝功能，蜜粉還能細緻膚質、延緩出油提升持妝力，甚至能為肌膚添加透明感，而蜜粉的使用說難不難，說簡單卻也暗藏玄機！蜜粉有膚色、珠光、透明霧面等多種質地，每種質地的適合用法和上妝手法都不同，別以為隨意挑選一款蜜粉直接刷上全臉就對了，小心定妝、細緻肌膚沒做到，反而變成油光滿面。

▲膚色蜜粉可幫助調整膚色，搭配刷具或粉撲使用都可以。（圖／翻攝@lauramercier）



1.膚色蜜粉



看似粉餅的膚色蜜粉有著輕度修飾力，帶有略為調整膚色的作用，很適合用來全臉薄上，並在局部疊加加強定妝、控油使用，可著重在肌膚粗糙、容易脫妝的局部使用，搭配刷具或粉撲使用都可以。

只是使用粉撲時要注意，可先倒出適量的蜜粉，以粉撲沾取體粉後將粉撲對折稍微搓揉一下，讓蜜粉更均勻地散佈在粉撲上，接著用手輕輕彈掉粉撲上多餘粉體並撫平粉撲表面後再上臉，蜜粉就能上得更服貼、輕薄。

2.帶有珠光的蜜粉



帶有珠光的蜜粉很是用來打造光澤肌妝感，但建議不要全臉大面積使用，尤其新手下手沒有輕重，容易變成「豬剛鬣」滿臉油光，用在局部需要提亮、增添光澤的局部就好，呈現自然的立體感。

珠光蜜粉建議以蜜粉刷和手指搭配使用，使用小蜜粉刷沾取珠光蜜粉後，從上眼皮到臉頰以Z字形輕掃，再用手指沾取少量蜜粉點圖在山根、鼻頭、唇峰等位置打亮。

▲透明霧面蜜粉能修飾臉部暗沈，增加透明感。（圖／翻攝IG@3ce_official）



3.透明霧面蜜粉



霧面質感蜜粉大多以偏白色粉體為主，且以蜜粉餅比例為多，很適合補妝時使用，有一定的提亮效果，能修飾臉部暗沈、增加透明感。

建議使用時以粉撲按壓蜜粉餅畫圈方式沾取蜜粉，只上在臉部中央範圍均勻拍上，而像是眼尾、鼻翼等容易暗沈的小細節，可用手指沾取粉體按壓上臉，再將粉撲折疊用尖端拍勻手指上粉之處。

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