沛納海超寵小沛迷　推紀念錶慶粉絲社群20周年

▲沛納海為粉絲線上社群Paneristi.com推出成立20周年Radiomir Venti腕錶，204,500元。

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）擁有死忠的「小沛迷」，在名為Paneristi.com的線上社群尤其活躍，不僅提供令人信賴的品牌資訊，也讓粉絲與收藏家能在網上交流，獨特的存在深受品牌認可，特別為其創立20周年推出全球限量1020只的Radiomir Venti 45毫米腕錶寵忠實鐵粉。

▲錶背也有Paneristi.com成立20周年的紀念字樣。

Paneristi.com成立10、15周年之際，沛納海都曾為其推出紀念錶，此次打造的Radiomir Venti 45毫米腕錶重新詮釋1930年代後期誕生的首款Radiomir腕錶，採用經典的金色劍形時標，棕色面盤上還有Paneristi成立的年份、6時位置的錶耳間刻有義大利文「20」之意的「Venti」，底蓋也有20周年字樣，足見品牌對此社群的重視。

▲Zenith PILOT TYPE 20 藍圖腕錶將設計圖和標註融入錶盤，269,900元。



▲PILOT TYPE 20 藍圖腕錶限量250只，面盤藍色底層加上一層藍寶石水晶的雙層錶盤設計讓字有懸浮效果。



老東西總能勾起無限懷念，Zenith從錶廠一張歷史建築藍圖獲得啟發，也聯想到曾見過的早期飛行器藍圖，因此創作名為「藍圖」（BLUEPRINT）的PILOT 飛行員系列 TYPE 20限量款腕錶，最特別的是採雙面盤設計，深藍色底層呈現設計師繪製的技術方案與標註，上一層藍寶石水晶上則有時標與品牌標誌，疊合後底層字樣如同懸浮在藍圖面盤上，搭配鉚釘和鈦金屬針扣的藍色小牛皮錶帶，復古味很迷人。

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