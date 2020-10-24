fb ig video ETtoday search mobile

沛納海超寵小沛迷　推紀念錶慶粉絲社群20周年

>

▲▼ Panerai 。（圖／公關照）▲▼ Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海為粉絲線上社群Paneristi.com推出成立20周年Radiomir Venti腕錶，204,500元。

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）擁有死忠的「小沛迷」，在名為Paneristi.com的線上社群尤其活躍，不僅提供令人信賴的品牌資訊，也讓粉絲與收藏家能在網上交流，獨特的存在深受品牌認可，特別為其創立20周年推出全球限量1020只的Radiomir Venti 45毫米腕錶寵忠實鐵粉。

▲▼ Panerai 。（圖／公關照）

▲錶背也有Paneristi.com成立20周年的紀念字樣。

Paneristi.com成立10、15周年之際，沛納海都曾為其推出紀念錶，此次打造的Radiomir Venti 45毫米腕錶重新詮釋1930年代後期誕生的首款Radiomir腕錶，採用經典的金色劍形時標，棕色面盤上還有Paneristi成立的年份、6時位置的錶耳間刻有義大利文「20」之意的「Venti」，底蓋也有20周年字樣，足見品牌對此社群的重視。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith PILOT TYPE 20 藍圖腕錶將設計圖和標註融入錶盤，269,900元。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）▲▼ Zenith 。（圖／公關照）
▲PILOT TYPE 20 藍圖腕錶限量250只，面盤藍色底層加上一層藍寶石水晶的雙層錶盤設計讓字有懸浮效果。

老東西總能勾起無限懷念，Zenith從錶廠一張歷史建築藍圖獲得啟發，也聯想到曾見過的早期飛行器藍圖，因此創作名為「藍圖」（BLUEPRINT）的PILOT 飛行員系列 TYPE 20限量款腕錶，最特別的是採雙面盤設計，深藍色底層呈現設計師繪製的技術方案與標註，上一層藍寶石水晶上則有時標與品牌標誌，疊合後底層字樣如同懸浮在藍圖面盤上，搭配鉚釘和鈦金屬針扣的藍色小牛皮錶帶，復古味很迷人。

►沛納海同一款兩種面盤任選　致敬經典Luminor錶款

►《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Panerai, 沛納海, Zenith
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

風・Luxury／「本壘板」、「大塊頭」是哪款錶？　帝舵表揭密

風・Luxury／「本壘板」、「大塊頭」是哪款錶？　帝舵表揭密

寶格麗台灣限定精品口罩只送不賣　木村光希隔海收到羨煞網友

寶格麗台灣限定精品口罩只送不賣　木村光希隔海收到羨煞網友

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

凱特王子妃穿紅大衣修長身型好到驚人！搭6萬素面包撞女王風格

周筆暢羽毛裝太重走不動　珠寶戴滿超繁複 錶上看芭蕾舞劇！　賞玩價1390萬元、還能放錶盒擴音給客人聽 香奈兒可轉化珠寶CP值超高　彗星項鍊變胸針與白襯衫絕配 《魯邦三世》劇中錶成真　Zenith個位數款11月在台開搶 炎亞綸92萬珍珠加身　花俏look迎加盟大日子 「世界的珠寶盒」八角輪廓太經典　Boucheron、香奈兒入設計 萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面