fb ig video ETtoday search mobile

網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

>

▲▼ 日本超神準「8色心理測驗」。（圖／翻攝自日綜《月曜夜未央）

▲日本超準8色心理測驗掀話題。（圖／翻攝自日綜《月曜夜未央》，以下同）

編輯/ Lily

許多人總喜歡做心理測驗，驗證自己的內心想法，先前日本綜藝節目《月曜夜未央》，為觀眾帶來一個8色心理測驗，據說能準確透露你內心渴望，這個測驗來自沖繩的一直沿用至今的「琉球風水」，只要憑直覺選出最在意的顏色，由此看出你心裏渴求的事物。

▲▼ 日本超神準「8色心理測驗」。（圖／翻攝自日綜《月曜夜未央）

▲這8種顏色分別為綠色、黃色、橘色、橘色、紅色、桃紅色、紫色、藍綠色，請憑第一直覺選出最在意的顏色．

綠色

期待安靜平穩的生活

選擇綠色的你，目前追求內心的平靜，所謂沒有事情就是「好事情」，期待生活步調放慢，期待和家人擁有和諧的關係。

黃色

希望有花不完的錢財

選擇黃色的你，最近對賺錢興致勃勃，抱著總有一天會發大財美夢，希望有花不完的錢財、存摺中有數不盡的存款。

橘色

追求豐富快樂人生

選擇橘色的你，最近對於人際關係很苦惱，想要改變現況。很期待談場浪漫的戀愛，或是找到自己的興趣，進而豐富自己的人生。

紅色

想要世界繞著你轉

選擇紅色的你，渴望成為人生勝利組，期待自己在工作上有斬獲，擁有權力在職場上閃閃發光。

桃紅色

渴望愛情的到來

選擇桃紅色的你，很渴望愛情的到來，尤其注重外表，希望大家都能把注意力集中在自己身上，以提高自身魅力為大原則

紫色

期待奇蹟降臨

選擇紫色的你，骨子裡其實有些迷信，常換相信一些虛幻的東西，或是把心靈寄託在一些奇奇怪怪的事物，其實你比任何人的清醒，遇到困難喜歡逃避，討厭正面對決。

藍綠色

朝新的目標出發

喜歡新鮮事物，也很願意開拓人生新目標，往新的道路邁進。內心年輕且充滿熱情，擁有一顆挑戰的心。

藍色

工作追求完美

選擇藍色的你，能享受一人獨處時光，對於工作要求完美，期待自己能成為一位從容冷靜的人。

►超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

心理測驗, 內心, 想法, 渴望
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤

「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤

Irene一次「狠撞衫」2女星！臭臉PK甜美金裕貞　網酸：落差太大 你知道嗎？喝酒真的能提升外語能力　17張插畫幫你科普冷知識 星巴克「2020點單率最高」TOP 5　沒有買一送一也要喝 懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定 最聽女友話的3大星座男！Top 3在外是霸總私下超寵另一半 雅頓「綠茶乳霜」默默賣翻！兩罐3400元➔888元　橘色小顆粒竟是「蜂蜜」 日本超搞怪「飯糰橡皮擦」紅翻！　形狀與內餡全都自己擦出來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面