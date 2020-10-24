網友推爆！日本「8色心理測驗」　神準測出你「內心渴望」

▲日本超準8色心理測驗掀話題。（圖／翻攝自日綜《月曜夜未央》，以下同）

編輯/ Lily

許多人總喜歡做心理測驗，驗證自己的內心想法，先前日本綜藝節目《月曜夜未央》，為觀眾帶來一個8色心理測驗，據說能準確透露你內心渴望，這個測驗來自沖繩的一直沿用至今的「琉球風水」，只要憑直覺選出最在意的顏色，由此看出你心裏渴求的事物。

▲這8種顏色分別為綠色、黃色、橘色、橘色、紅色、桃紅色、紫色、藍綠色，請憑第一直覺選出最在意的顏色．

綠色

期待安靜平穩的生活

選擇綠色的你，目前追求內心的平靜，所謂沒有事情就是「好事情」，期待生活步調放慢，期待和家人擁有和諧的關係。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 6:26 張貼

黃色

希望有花不完的錢財

選擇黃色的你，最近對賺錢興致勃勃，抱著總有一天會發大財美夢，希望有花不完的錢財、存摺中有數不盡的存款。

橘色

追求豐富快樂人生

選擇橘色的你，最近對於人際關係很苦惱，想要改變現況。很期待談場浪漫的戀愛，或是找到自己的興趣，進而豐富自己的人生。

紅色

想要世界繞著你轉

選擇紅色的你，渴望成為人生勝利組，期待自己在工作上有斬獲，擁有權力在職場上閃閃發光。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 2 日 上午 6:10 張貼

桃紅色

渴望愛情的到來

選擇桃紅色的你，很渴望愛情的到來，尤其注重外表，希望大家都能把注意力集中在自己身上，以提高自身魅力為大原則

紫色

期待奇蹟降臨

選擇紫色的你，骨子裡其實有些迷信，常換相信一些虛幻的東西，或是把心靈寄託在一些奇奇怪怪的事物，其實你比任何人的清醒，遇到困難喜歡逃避，討厭正面對決。

藍綠色

朝新的目標出發

喜歡新鮮事物，也很願意開拓人生新目標，往新的道路邁進。內心年輕且充滿熱情，擁有一顆挑戰的心。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 上午 5:09 張貼

藍色

工作追求完美

選擇藍色的你，能享受一人獨處時光，對於工作要求完美，期待自己能成為一位從容冷靜的人。

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